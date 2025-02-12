شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تستخدم 7.5 مليون روبوت لتنفيذ مهام متنوعة جنبًا إلى جنب مع الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتسريع عمليات التسليم، رفعت أمازون عدد الروبوتات العاملة في مراكزها حول العالم إلى أكثر من 7.5 مليون روبوت، وفقًا لتقرير نشره موقع Business Insider، هذه الروبوتات تعمل جنبًا إلى جنب مع الموظفين البشريين لأداء مهام متنوعة، مثل نقل الطرود وفرز العناصر وإنشاء عبوات مخصصة.

متى بدأت أمازون استخدام الروبوتات؟

بدأت رحلة أمازون في مجال الروبوتات عام 2012 بعد استحواذها على شركة Kiva Systems مقابل 775 مليون دولار. كانت الروبوتات الأولى التي طورتها Kiva تعتمد على متابعة علامات الباركود على أرضية المستودعات لتحديد المسارات ونقل المنتجات.



لكن بعد أكثر من عقد من الزمن، تطورت تكنولوجيا الروبوتات لدى أمازون بفضل الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى، مما أدى إلى تطوير روبوتات أكثر تقدمًا مثل Proteus، وهو نظام مستقل تمامًا تم تقديمه فى عام 2022 داخل مركز تنفيذ الطلبات فى ناشفيل، ويتميز Proteus بقدرته على التنقل بين العقبات وتحريك الطرود دون الحاجة إلى أن يكون محصورًا فى مناطق محددة داخل المستودع.

لماذا تستخدم أمازون هذا العدد الكبير من الروبوتات؟

بحسب التقرير، فإن أمازون وسّعت عملياتها في مجال الروبوتات لزيادة سرعة التوصيل وتقليل تكاليف التشغيل.

وأوضح تاي برادي، كبير تقنيي الروبوتات في أمازون، أن هذه التطورات تساهم في خفض التكاليف التشغيلية بمليارات الدولارات سنويًا، وتشير تقديرات شركة Morgan Stanley إلى أن أمازون يمكن أن تحقق وفورات تصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 بفضل استخدام الروبوتات.

هل قللت الروبوتات من فرص العمل؟

على عكس المخاوف بشأن استبدال العمالة البشرية بالروبوتات، تؤكد أمازون أن دمج التكنولوجيا أدى إلى خلق المزيد من الوظائف في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

كما استثمرت الشركة في العديد من الشركات الناشئة لتعزيز قدراتها في مجال الروبوتات، مثل استقطاب ثلاثة مؤسسين من شركة Covariant الناشئة للروبوتات وترخيص بعض نماذجها الأساسية.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت أمازون صندوق الابتكار الصناعي في عام 2022، وهو مبادرة استثمارية لدعم الشركات المتخصصة في التقنيات الناشئة. ومن بين هذه الشراكات، تعاونت أمازون مع Agility Robotics لتطوير الروبوت ثنائي الأرجل Digit، والذي يتم اختباره حاليًا في مراكز تنفيذ الطلبات التابعة للشركة.

روبوتات أمازون المتطورة قادرة على التعامل مع 200 مليون عنصر

من بين الروبوتات المتقدمة التي تستخدمها أمازون، يبرز Sparrow، وهو ذراع روبوتية تم تقديمها في عام 2023 في مركز التنفيذ في تكساس. يتميز Sparrow بقدرته على التعرف على أكثر من 200 مليون عنصر فردي داخل الصناديق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية، مما يعزز كفاءة عمليات الفرز والتخزين.

روبوتات أخرى تُحدث ثورة في عمليات المستودعات

تشمل الروبوتات الأخرى التي تعتمد عليها أمازون كلًا من:

• Hercules، الذي تم تقديمه عام 2017، وهو قادر على حمل وحدات تخزين تزن حتى 1,250 رطلاً.

• Titan، الذي تم إطلاقه في العام نفسه، ويستطيع التعامل مع أحمال ضعف قدرة Hercules.

• Pegasus وXanthus، اللذان يلعبان دورًا رئيسيًا في عمليات فرز الطرود، حيث يتميز Xanthus بتكلفة إنتاج منخفضة وتصميم أكثر مرونة.