شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير التعليم: الوعي الرقمي ضرورة لحماية الأصول التقنية واستمرارية التطوير والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد مساعد وزير التعليم للتطوير والتحول، المهندس مرهف المدني، أهمية تعزيز الوعي بالأمن الرقمي، مشيرًا إلى أنه أصبح ضرورة ملحة لحماية الأصول التقنية وضمان استمرارية الأعمال والخطط التطويرية. جاء ذلك خلال تدشينه، اليوم الأربعاء، معرض التوعية بالأمن الرقمي في تعليم جدة تحت شعار "لا تفتح لهم باب"، بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، منال اللهيبي، وعدد من قيادات التعليم.
وأضاف أن الوزارة تعمل على نشر الوعي عبر المعارض والفعاليات المتخصصة، التي تتضمن ورشًا تدريبية، وجلسات إرشادية ورسائل توعوية، إلى جانب تنفيذ تمارين لمحاكاة المخاطر الافتراضية والتعريف بأفضل الممارسات في هذا المجال، بهدف بناء بيئة إلكترونية آمنة تدعم النمو والابتكار في قطاع التعليم.
وقدم مساعد الوزير شكره للإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، والإدارة العامة للأمن الرقمي بالوزارة، وإدارات التعليم في الرياض، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، والأحساء، على جهودهم في تنظيم هذا المعرض وما يصاحبه من فعاليات قيّمة.
وأشارت إلى أن هذا الإنجاز يعكس الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا المجال، والجهود المستمرة لترسيخ الريادة فيه.
وتضمنت فعاليات حفل التدشين أوبريتًا بعنوان "ما فتحنا لهم باب" قدمه طلاب مدارس جدة، بالإضافة إلى عرض تعريفي من الإدارة العامة للأمن الرقمي، وفقرة تكريم للمساهمين في إنجاح الفعالية.
ويهدف المعرض، الذي يستمر لمدة يومين، إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع التعليمي، والتعريف بالمخاطر الرقمية وسبل الوقاية منها، عبر ثلاثة مسارات تشمل ورش عمل، ومعرضًا تفاعليًا، ومحاضرات توعوية.
ويُعد هذا المعرض المحطة الخامسة للحملة، حيث يتضمن جلسات إرشادية، وأنشطة تفاعلية تحاكي الهجمات الرقمية، وورش عمل ومسابقات وألعاب تعليمية تهدف إلى تمكين المجتمع التعليمي من مواجهة التحديات التقنية بأساليب فعالة.
تعزيز مفاهيم الحماية الرقميةوأوضح مساعد الوزير أن وزارة التعليم، بتوجيهات ومتابعة من الوزير، تسعى إلى تعزيز مفاهيم الحماية الرقمية لدى منسوبيها من موظفين وطلبة، مشددًا على دورهم في حماية أنفسهم ومؤسساتهم من التهديدات التي قد تستهدفهم أو تستهدف الوطن من خلالهم.
وأضاف أن الوزارة تعمل على نشر الوعي عبر المعارض والفعاليات المتخصصة، التي تتضمن ورشًا تدريبية، وجلسات إرشادية ورسائل توعوية، إلى جانب تنفيذ تمارين لمحاكاة المخاطر الافتراضية والتعريف بأفضل الممارسات في هذا المجال، بهدف بناء بيئة إلكترونية آمنة تدعم النمو والابتكار في قطاع التعليم.
وقدم مساعد الوزير شكره للإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، والإدارة العامة للأمن الرقمي بالوزارة، وإدارات التعليم في الرياض، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، والأحساء، على جهودهم في تنظيم هذا المعرض وما يصاحبه من فعاليات قيّمة.
دعم القيادة للتطور السريع بالمملكةمن جهتها، أكدت المدير العام للتعليم بجدة أن التطور التقني المتسارع الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030 انعكس إيجابيًا على تصنيفها عالميًا، حيث حققت السعودية المركز الأول في مؤشر الأمن الرقمي وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.
وأشارت إلى أن هذا الإنجاز يعكس الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا المجال، والجهود المستمرة لترسيخ الريادة فيه.
وتضمنت فعاليات حفل التدشين أوبريتًا بعنوان "ما فتحنا لهم باب" قدمه طلاب مدارس جدة، بالإضافة إلى عرض تعريفي من الإدارة العامة للأمن الرقمي، وفقرة تكريم للمساهمين في إنجاح الفعالية.
ويهدف المعرض، الذي يستمر لمدة يومين، إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع التعليمي، والتعريف بالمخاطر الرقمية وسبل الوقاية منها، عبر ثلاثة مسارات تشمل ورش عمل، ومعرضًا تفاعليًا، ومحاضرات توعوية.
"لا تفتح لهم باب"يُذكر أن حملة "لا تفتح لهم باب" تشرف عليها الإدارة العامة للأمن الرقمي بوزارة التعليم، بالتعاون مع تعليم جدة وعدد من إدارات التعليم الأخرى، وتهدف إلى تعزيز الوعي الرقمي وحماية المعلومات، عبر مجموعة من الفعاليات التوعوية.
ويُعد هذا المعرض المحطة الخامسة للحملة، حيث يتضمن جلسات إرشادية، وأنشطة تفاعلية تحاكي الهجمات الرقمية، وورش عمل ومسابقات وألعاب تعليمية تهدف إلى تمكين المجتمع التعليمي من مواجهة التحديات التقنية بأساليب فعالة.