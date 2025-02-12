شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: X Æ A-12 ابن إيلون ماسك في البيت الأبيض.. ما قصته واسمه الغريب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار ظهور ابن ايلون ماسك مع والده والرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مؤتمر صحفى فى البيت الأبيض، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة على منصة إكس المملوكة للملياردير ماسك، وخلال المؤتمر الصحفى بدا الانزعاج واضحا على ملامح الرئيس الأمريكى، حيث اقترب فجأة من نجل ماسك بعد أن بدأ الصغير يقول شيئًا ما.

وبحسب الصحف، بينما كان ماسك يتحدث إلى الصحفيين، بدا أن ابنه الصغير، الذى كان يقف أمامه، يتفوه بملاحظة أخرى، ما دفع ترامب إلى محاولة إسكاته أثناء حديث والده.



ابن إيلون ماسك

اسم ابن ايلون ماسك

ولمن لا يعرف فإن من ظهر مع إيلون ماسك هو ابنه البالغ 4 سنوات، صاحب الاسم الغريب X Æ A-12، حيث يعد واحد من ثلاثة أطفال أنجبهم إيلون ماسك من جرايمز، ويدور حوله نزاع على الحضانة.



إيلون ماسك يحمل ابنه

وبحسب موقع businessinsider الامريكى، فقد وصل الطفل الأول للزوجين، X Æ A-12، في مايو 2020، والثانية، وهي ابنته Exa Dark Sideræl والتى تعرف بـ Y، عن طريق أم بديلة في ديسمبر 2021، ولكن بحلول ذلك الوقت، كان الزوجان يعيشان منفصلين.

فيما تم الإعلان عن الانفصال على تويتر من قبل المغنية، والتى كتبت: "أنا و E انفصلنا مرة أخرى.. منذ كتابة هذا المقال هاها، لكنه أفضل صديق لي وحب حياتي، وحياتي وفني إلى الأبد"، فيما لم يتم اكتشاف وجود الطفلة، المعروفة اختصارًا باسم Y، إلا بعد أن سمعها أحد الصحفيين وهي تبكي أثناء إجراء مقابلة مع المغنية.



ايلون ماسك وجراميز

كما كشفت السيرة الذاتية الجديدة لإيلون ماسك، عن أنه كان لديه طفل ثالث لم يتم الكشف عنه سابقا من شريكته السابقة الموسيقية الكندية "غرايمس"، حيث تم الكشف عن اسم الطفل "الحادي عشر" لإيلون ماسك، وهو "تكنو ميكانيكوس" أو Techno Mechanicus ويطلق عليه اسم Tau باختصار.

وتم تسريب الاسم الكامل للطفل، الملقب تاو، في مراجعة للسيرة الذاتية التي سينشرها والتر إيزاكسون، ويعد "تاو" هو الطفل الثالث الذي أنجبه ماسك البالغ من العمر 52 عامًا من المغنية الكندية غرايمز البالغة من العمر 35 عامًا، ومع ذلك، فإن ماسك لا يُعرف أي شيء تقريبًا عن الطفل، بما في ذلك جنسه أو تاريخ ولادته.