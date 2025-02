شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحقيق الأحلام مع OPPO وبرنامج The Maker لتطوير المواهب في عالم كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مهمة OPPO، وهي"Technology for Mankind, Kindness for the World"، أو "التكنولوجيا في خدمة الإنسانية، والإنسانية في خدمة العالم"، ويُجسد هذا التعاون مع برنامج The Maker لكرة القدم هذه الرؤية بكل معاني الكلمة. لقد انضمت OPPO، الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا، إلينا لفتح آفاق جديدة أمام اللاعبين الشباب في جميع أنحاء مصر. هذه الشراكة القوية تتجاوز حدود كرة القدم؛ فهي تهدف إلى تمكين الشباب، وبناء الشخصية، وتحويل الأحلام إلى واقع.



في أكاديمية The Maker لكرة القدم، لا نركز فقط على تطوير المهارات؛ بل نُطور كذلك القوة واللياقة البدنية، والعمل الجماعي، وسمات القيادة. وبدعم من OPPO، نوفر للرياضيين الشباب الأدوات التي يحتاجونها لتحليل أدائهم، وتعزيز مستواهم في اللعبة، والبقاء على اتصال بعالم كرة القدم كما لم يحدث من قبل.



من خلال برنامج OPPO Dream League لاكتشاف المواهب، نفخر بتقديم الفرصة لـ 600 لاعب للتألق هذا العام. يستهدف هذا البرنامج اكتشاف المواهب من جميع أنحاء مصر، مما يمنح لاعبي كرة القدم الطموحين منصة لمتابعة شغفهم والاقتراب خطوة نحو تحقيق أحلامهم.



تعمل OPPO و The Maker Football Incubator على تشكيل مستقبل كرة القدم وتمكين الجيل القادم من المواهب. لنمنحهم الفرصة للنمو والتفوق والارتقاء بمستواهم إلى آفاق جديدة. شكرًا OPPO على المساهمة في تحويل الأحلام إلى واقع!

بالإضافة إلى ذلك، من 16فبراير وحتى 25 مارس، يشارك العملاء الذين يشترون أي هاتف من سلسلة Reno13 ويسجلون في My OPPO تلقائي ًا في سحب مثير للحصول على جوائز تشمل سيارة شيري،وهواتفReno13 F 5G، وشاشات Haier بحجم 65 بوصة، وأجهزة تكييف هواء، وسماعات OPPOEnco Buds2 Pro، والمزيد من الجوائز الرائعة الأخرىلا تفوتوا الفرصة لتجربة سلسلة Reno13.



