تكنولوجيا: تقرير: أبل تختار Alibaba بدلاً من DeepSeek لميزات الذكاء الاصطناعي في الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أجرت أبل محادثات مع عدة شركات صينية للعثور على شريك محلي يمكنه توفير خدمات الذكاء الاصطناعي في الصين. ووفقًا لتقرير جديد، اختارت الشركة في النهاية Alibaba، متجاوزةً DeepSeek، الذي حظي باهتمام واسع في الأسابيع الأخيرة.

في شهر ديسمبر الماضي، تواصلت أبل أيضًا مع شركات أخرى مثل Tencent وBytedance (المالكة لـ TikTok) لضمان شراكة في مجال الذكاء الاصطناعي. كما أُشيع في وقت سابق أنها أجرت محادثات مع بايدو، لكن يبدو أن Alibaba تفوقت على جميع المنافسين.

تحتاج أبل إلى شريك محلي في الصين بسبب القوانين التي تتطلب موافقة الحكومة الصينية على أي خدمات ذكاء اصطناعي في البلاد، حيث تمنح السلطات الأولوية للشركات المحلية. لهذا السبب، لم تتوفر ميزات Apple Intelligence في الصين حتى الآن.

لكن هذا الوضع قد يتغير قريبًا، حيث قدمت أبل وAlibaba بالفعل مجموعة أولى من ميزات الذكاء الاصطناعي المشتركة إلى إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية للموافقة عليها.

ورغم عدم وضوح المدة التي قد تستغرقها هذه العملية، تسعى أبل إلى تسريع الإجراءات، خاصة وأن ميزاتها البرمجية الرئيسية للعام الماضي لم تصل إلى أحد أكبر أسواقها.

المصدر