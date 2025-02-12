شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مجلس إدارة OpenAI لم يتلق عرض الاستحواذ من إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

لم يتلق مجلس إدارة OpenAI حتى الآن عرضًا رسميًا من اتحاد قيادة إيلون ماسك لشرائها، على الرغم من أن محامي الملياردير قال إن العرض قد تم إرساله إلى المستشار الخارجي لشركة OpenAI.

وبعد يوم واحد من إعلان ماسك عن عرضه لتقديم 97.4 مليار دولار لشراء المنظمة غير الربحية التي تتحكم في شركة OpenAI المصنعة لـ ChatGPT ، لا يزال الجانبان على خلاف بشأن ما حدث بالضبط للعرض الرسمي.

وقال مصدر مطلع لرويترز، إن مجلس إدارة شركة OpenAI لم يتلق بعد عرضا رسميا من مجموعة ماسك، مما يزيد من الارتباك بشأن المحاولة غير المرغوب فيها للسيطرة على أبرز شركة للذكاء الاصطناعي في العالم.

وقال محامي ماسك، مارك توبيروف، لرويترز إنه أرسل العرض عبر البريد الإلكتروني إلى المستشار القانوني الخارجي لشركة OpenAI في Wachtell، Lipton، Rosen & Katz، ولم يستجب مكتب المحاماة على الفور لطلب التعليق.

وقال توبيروف إن العرض المرفق برسالة بريد إلكتروني كان في شكل "خطاب نوايا مفصل من أربع صفحات" لشراء أصول OpenAI، موقع من قبل ماسك ومستثمرين آخرين وموجه إلى مجلس الإدارة.

وقال في إشارة إلى الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI: "سواء اختار سام ألتمان تقديم هذه المعلومات أو حجبها عن أعضاء مجلس إدارة OpenAI الآخرين، فهو خارج عن سيطرتنا".

وقال ألتمان لرويترز اليوم ، عندما سئل عن عرض ماسك لشراء الشركة غير الربحية التي تسيطر على OpenAI إن الشركة ليست للبيع، جاء العرض الذي قدمه الكونسورتيوم الذي يقوده ماسك وسط معركة الملياردير لمنع شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة من التحول إلى شركة ربحية.

وقال ألتمان على هامش قمة الذكاء الاصطناعي في باريس عندما سئل عن العرض: "ليس لدي ما أقوله أعني أنه أمر سخيف"، وقال ألتمان في إشارة إلى ماسك: "الشركة ليست للبيع. إنها واحدة من تكتيكاته الأخرى لمحاولة التلاعب بنا".

وفى رسالة داخلية لموظفي OpenAI يوم الاثنين، قال ألتمان إن مجلس الإدارة، على الرغم من أنه لم يراجع العرض رسميًا، يخطط لرفضه بناءً على مصلحة مهمة OpenAI.

وشارك ماسك في تأسيس شركة OpenAI مع ألتمان في عام 2015 كمؤسسة غير ربحية، لكنه غادر قبل انطلاق الشركة بسبب خلاف حول اتجاه الشركة ومصادر التمويل مع ألتمان ومؤسسين آخرين ، وفي عام 2023، أطلق شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة المنافسة، xAI .



ويعد ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومالك شركة التكنولوجيا إكس، حليفًا مقربًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، وهو يقود وزارة كفاءة الحكومة، وهي ذراع جديدة للبيت الأبيض مكلفة بتقليص البيروقراطية الفيدرالية بشكل جذري.

وتسعى شركة OpenAI، التي تعمل على جمع 40 مليار دولار ، إلى التحول من كيان غير ربحي إلى كيان ربحي، وهو ما تقول إنه مطلوب لتأمين رأس المال اللازم لتطوير أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي، ويتضمن التحول المعقد وضع سعر على سيطرة شركة OpenAI غير الربحية على الذراع الربحي.

وقالت المدعية العامة لولاية ديلاوير كاثي جينينجز إنها تقوم بمراجعة التغييرات المقترحة من قبل شركة OpenAI لضمان "التزام الشركة بأغراضها الخيرية المحددة لصالح المستفيدين من الجمهور، على عكس المصالح التجارية أو الخاصة لمديري أو شركاء OpenAI".

وقال خبراء قانونيون إن عرض ماسك من شأنه أن يعقد القيمة العادلة التي تحتفظ بها OpenAI، وخاصة فيما يتعلق بالأصول الخيرية في عملية تحويلها المؤسسية المعقدة، وهو ما يعني السعر الذي يتعين عليها دفعه في مقابل تخلي المنظمة غير الربحية عن السيطرة.

وقال روبرت فايسمان الرئيس المشارك لمنظمة "بابليك سيتيزن" المعنية بمراقبة حقوق المستهلك لرويترز "إن هذا يساعد في تحديد نقطة سعرية للتفكير في تقييم أصول المنظمات غير الربحية ، وإذا حدث ذلك كما هو مقترح فإن الجهات التنظيمية ملزمة بضمان الحصول على القيمة السوقية العادلة في حالة بيع الأصول إلى كيان هادف للربح".