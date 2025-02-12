تكنولوجيا: تسريب Google Pixel 9a يكشف عن أربعة ألوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد تسريب الحافظات الرسمية القادمة لهاتف Google Pixel 9a، ظهر اليوم تسريب جديد يكشف عن الهاتف نفسه بجميع ألوانه الأربعة. ومن المتوقع أن يتوفر الجهاز باللون الأسود والأبيض والأرجواني والوردي.

تشير الشائعات إلى أن جوجل ستعلن رسميًا عن Pixel 9a في 19 مارس، وهو نفس اليوم الذي ستبدأ فيه الطلبات المسبقة. أما التوفر في الأسواق، فمن المتوقع أن يبدأ في 26 مارس، وفقًا للتسريبات السابقة.

من الناحية التقنية، سيعمل الهاتف بمعالج Google Tensor G4، وسيتضمن كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7 ومستشعر بحجم 1/2 بوصة، إلى جانب كاميرا بزاوية واسعة جدًا (Ultrawide) بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بنفس الدقة.

كما يُشاع أنه سيحتوي على بطارية بسعة 5100 مللي أمبير، وهي الأكبر في سلسلة Pixel A حتى الآن، مع دعم شحن بقوة 23 واط.

أما بالنسبة للأسعار، فمن المتوقع أن يبدأ سعر Pixel 9a من 549 دولارًا أو 649 يورو للإصدار الذي يحتوي على 256 جيجابايت من التخزين الداخلي.

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