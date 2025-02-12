تكنولوجيا: احتمال إطلاق MacBook Pro بشاشة OLED العام المقبل.. وMacBook Air لا يزال بعيدًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لتقرير جديد من كوريا يتعلق بسلسلة التوريد، تستعد أبل لإطلاق أول جهاز MacBook Pro مزود بشاشة OLED في عام 2026. وستتولى Samsung Display تصنيع هذه اللوحات، وهو ما يفسر مصدر هذا التسريب القادم من كوريا الجنوبية.

تعمل سامسونج حاليًا على إنتاج العينات الأولية من الشاشات، بينما يُتوقع أن يبدأ الإنتاج الكامل خلال العام المقبل. وتشير التقديرات إلى أن شحنات هذه الشاشات ستتراوح بين 3 و5 ملايين وحدة سنويًا. ومن

المنتظر أن يأتي MacBook Pro الجديد بتصميم معادٍ بالكامل، حيث يُشاع أنه سيستبدل النتوء العلوي “Notch” بثقب صغير للكاميرا. إضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن يكون الجهاز أنحف وأخف وزنًا بفضل استخدام لوحات OLED ذات السماكة الأقل.

أما بالنسبة لمحبي MacBook Air، فقد يكون عليهم الانتظار لفترة أطول للحصول على إصدار بشاشة OLED. فوفقًا للتقرير الجديد، لن يظهر MacBook Air المزود بهذه التقنية قبل عام 2029 على أقرب تقدير، وهو ما يتعارض مع الشائعات السابقة التي تحدثت عن إمكانية إطلاقه في 2027 أو 2028.

عند طرح أول MacBook Air بشاشة OLED، من المتوقع أن يعتمد على لوحة شاشة واحدة، مقارنةً بأجهزة MacBook Pro التي ستستخدم لوحين، مما يمنحها سطوعًا أعلى وجودة عرض متفوقة.

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