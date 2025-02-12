تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف HMD Aura² بكل هدوء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت HMD بهدوء عن هاتف Aura² دون إثارة الكثير من الضجة. يأتي الجهاز كإصدار مُحدث من HMD Aura، حيث يتميز بزيادة في سعة التخزين لتصل إلى 256 جيجابايت. ومن المقرر طرحه في أستراليا ابتداءً من 13 مارس بسعر 169 دولارًا أستراليًا (حوالي 106 دولارات أمريكية).

يحافظ Aura² على نفس الشاشة المستخدمة في الجيل السابق، وهي لوحة IPS بحجم 6.52 بوصة بدقة +HD ومعدل تحديث 60 هرتز، مع سطوع يصل إلى 460 نتس.

أما على مستوى الأداء، فيعتمد الهاتف على معالج Unisoc SC9863A، مدعومًا بذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت، مع إمكانية توسيع سعة التخزين عبر بطاقة microSD.

في الخلف، يحتوي الجهاز على كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، بينما يأتي النتوء الأمامي على شكل قطرة ماء ليضم كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل.

يعمل الهاتف بنظام Android 14 (إصدار Go)، مما يضمن تجربة برمجية خفيفة وسلسة. كما يتمتع ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقدرة 10 واط، بالإضافة إلى مستشعر بصمات الأصابع المدمج في زر الطاقة.

يتوفر HMD Aura² بلونين: الأزرق الليلي والجليدي، مع تصنيف لمقاومة الغبار والماء بمعيار IP54.

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