تكنولوجيا: الرئيس التنفيذي لـ Arm يتوقع حظر تطبيق DeepSeek في الولايات المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يُعد DeepSeek أحدث الأسماء البارزة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تعتمد شركات مثل Huawei وHonor وMicrosoft، وحتى بعض مصنعي السيارات، على نموذج R1 الخاص به في منتجاتها وخدماتها.

وخلال فترة وجيزة، اكتسبت المنصة الصينية شعبية واسعة في الولايات المتحدة، لتتصدر متجر التطبيقات بين ليلة وضحاها تقريبًا.

عبّر رينيه هاس، الرئيس التنفيذي لشركة Arm، عن قلقه حيال مستقبل DeepSeek في مقابلة مع “فاينانشال تايمز”، مشيرًا إلى أن الخدمة قد تُجبر على التوقف عن العمل في الولايات المتحدة بسبب “السياسة الخارجية”، نظرًا لكونها شركة صينية.

وربط هاس توقعاته بالأحداث الأخيرة المحيطة بـ TikTok، حيث تواجه المنصة المملوكة لشركة Bytedance الصينية خطر إجبارها على فصل عملياتها في الولايات المتحدة، أو حتى الحظر الكامل، رغم التحديات القانونية التي يواجهها هذا القرار.

لا تمتلك DeepSeek عمليات مباشرة في الولايات المتحدة، وتعتمد على نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر في تطبيقها وخدماتها عبر الويب.

لذلك، حتى في حال فرض قيود على الوصول إلى الخدمة، سيظل بإمكان المستخدمين تنزيل وتشغيل نموذج اللغة على أجهزتهم الخاصة، مما قد يُبقيها قيد الاستخدام بشكل غير رسمي.

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