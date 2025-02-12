تكنولوجيا: الإعلان عن Powerbeats Pro 2 بمستشعر معدل نبضات القلب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Beats عن Powerbeats Pro 2، الجيل الجديد من سماعات الأذن اللاسلكية الموجهة لمحبي اللياقة البدنية، حيث يأتي بتصميم محدث ومجموعة ميزات محسّنة بالكامل.

تتميز Powerbeats Pro 2 بتصميم أكثر أناقة ورياضية، مع هيكل مطاطي وإطار مصنوع من سبيكة نيكل التيتانيوم، ما يجعله أخف وزنًا بنسبة 20٪ مقارنةً بالجيل السابق.

وتؤكد Beats أن هذه السماعات هي الأكثر راحة وثباتًا على الإطلاق. كذلك، أصبحت علبة الشحن أصغر بنسبة 33٪، كما تدعم الشحن اللاسلكي عبر معيار Qi. أما مقاومة التعرق والماء، فتأتي وفق تصنيف IPX4.

لأول مرة، تدعم السماعات مراقبة معدل ضربات القلب، حيث تحتوي كل سماعة على مستشعر بصري يمكنه قياس تدفق الدم في الوقت الفعلي. وبفضل دعمها لواجهات برمجة التطبيقات (API)، يمكنها التفاعل مع تطبيقات اللياقة البدنية المختلفة، كما تتكامل مباشرةً مع تطبيق الصحة من أبل.

تم تطوير تجربة الصوت في Powerbeats Pro 2، حيث تضم محولًا جديدًا مُصممًا خصيصًا مع مكبر صوت محسّن، ما يعزز جودة الصوت ويجعله أكثر نقاءً ووضوحًا.

كما تمت إعادة تصميم المحولات بحيث تكون محورية، مما يتيح توصيل الصوت بشكل أكثر دقة، مع شبكة شفافة محسّنة توفر حماية إضافية دون التأثير على جودة الصوت.

تعتمد السماعات على شريحة Apple H2، الموجودة أيضًا في AirPods Pro 2، والتي تقدم ميزات مثل عزل الضوضاء النشط (ANC) ووضع الشفافية.

كما تدعم الصوت المكاني مع تتبع حركة الرأس، بالإضافة إلى تقنية EQ Adaptive التي تعدّل الصوت بناءً على شكل الأذن، ولكنها تعمل فقط عند تعطيل ANC أو وضع الشفافية. لمستخدمي Apple Vision Pro، توفر السماعات تجربة صوت بزمن استجابة منخفض للغاية.

تدوم البطارية حتى 8 ساعات من الاستخدام المتواصل مع تشغيل ANC، وتصل إلى 36 ساعة مع حافظة الشحن، بينما يرتفع عمر البطارية إلى 10 ساعات و45 ساعة عند إيقاف ANC.

ستتوفر بسعر 249.99 دولارًا رسميًا في 13 فبراير.

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