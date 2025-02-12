انت الان تتابع خبر تحذير لمستخدمي آبل من ثغرة برمجية تهدد باختراق الأجهزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشارت آبل على مواقعها على الإنترنت إلى أن الثغرة مرتبطة بتقنية USB Restricted Mode الموجودة في أنظمة iOS 11 التي طرحت عام 2017، وهذه التقنية تمنع توصيل ملحقات USB بأجهزة iphone أو iPad دون إدخال كلمة مرور، وبحسب الخبراء في شركة آبل، فقد تعلم المهاجمون كيفية تجاوز الحماية باستخدام ثغرة أمنية في أنظمة iOS 11.



وأوضحت آبل أن استغلال الثغرة البرمجية المذكورة والوصول إلى بيانات هاتف أو حاسب شخص ما يعتبر أمرا معقدا، ويجب أن يكون لدى المهاجم معدات خاصة وأن يتمكن من الوصول الفعلي إلى جهاز الضحية.

كما أعلنت آبل أنها أصلحت الثغرة البرمجية المذكورة، لكنها تنصح مستخدمي هواتفها وحواسبها اللوحية بتحديث أنظمة تشغيل أجهزتهم إلى الإصدارين iOS 18.3.1 و iPadOS 18.3.1.

وكانت آبل قد أطلقت تحديث iOS 18.3.1 مؤخرا، وأشارت إلى أن هذا التحديث يهدف إلى معالجة 20 ثغرة برمجية في أنظمة iOS يستغلها المخترقون للوصول إلى بيانات هواتف آيفون، كما أن التحديث يحسّن ميزات الذكاء الاصطناعي، وعمل بعض التطبيقات في الهواتف.