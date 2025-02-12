شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تختار على بابا لشراكة الذكاء الاصطناعى فى الصين وتتجاوز DeepSeek والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى خطوة استراتيجية اختارت شركة أبل التعاون مع مجموعة على بابا لتقديم خدمات الذكاء الاصطناعى فى الصين، متجاوزةً شركة DeepSeek، التى كانت تحظى باهتمام واسع في الأسابيع الأخيرة.

تفاصيل الشراكة الجديدة

وفقًا لتقرير جديد، كانت أبل تجري محادثات مع العديد من الشركات الصينية، بما في ذلك تينسنت (Tencent) ومالكة تيك توك بايت دانس (ByteDance) وحتى بايدو (Baidu)، من أجل تأمين شراكة في مجال الذكاء الاصطناعي داخل الصين ومع ذلك، يبدو أن علي بابا تفوقت على جميع المنافسين وحصلت على الشراكة.

تواجه أبل تحديات في تقديم ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في الصين، حيث تتطلب القوانين المحلية موافقة الحكومة الصينية على جميع خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي. ولهذا السبب، لم يتم إطلاق خدمات Apple Intelligence رسميًا في الصين حتى الآن.

خطوة نحو الموافقة الرسمية

بحسب التقارير قامت أبل وعلي بابا بالفعل بتقديم أول مجموعة من الميزات المشتركة للذكاء الاصطناعي إلى الجهة المنظمة للفضاء الإلكتروني في الصين للموافقة عليها.

ورغم عدم وضوح مدة عملية الموافقة، إلا أن أبل تسعى إلى تسريع الإجراءات، خاصة أن أحد أكبر تطوراتها البرمجية خلال العام الماضي (Apple Intelligence) لم يصل إلى السوق الصينية بعد، التي تعد واحدة من أكبر أسواقها عالميًا.

تأثير الصفقة على مستقبل أبل في الصين

تمثل هذه الخطوة تحولًا مهمًا في استراتيجية أبل داخل الصين، حيث تواجه تحديات متزايدة من المنافسين المحليين في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن خلال شراكتها مع علي بابا، قد تتمكن أبل من توسيع نطاق خدماتها الذكية وتعزيز وجودها في واحدة من أكثر الأسواق التقنية تعقيدًا وتنظيمًا.