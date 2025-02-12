تكنولوجيا: تسريب المعالج والذاكرة ونظام التشغيل الخاص بهاتف Vivo V50e

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن هاتف Vivo V50 القادم يتعرض للكثير من التسريبات مؤخرًا، لكنه لن يكون الوحيد في قائمة الشركة، إذ ينضم إليه أيضًا V50E، الذي لم نسمع عنه سوى مرة واحدة حتى الآن.

واليوم، ظهر V50E برقم الطراز V2428 في قاعدة بيانات Geekbench AI، حيث خضع نموذج أولي منه لاختبارات الأداء. وكشفت هذه الاختبارات أن الهاتف سيعمل بمعالج Mediatek Dimensity 7300، وهو نفس المعالج المستخدم في سلفه V40E، الذي تم إطلاقه قبل بضعة أشهر.

بالإضافة إلى ذلك، سيأتي V50E بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت، وهي السعة ذاتها التي يتمتع بها V40E.

إحدى الميزات التي ستميز V50E عن سابقه هي تشغيله لنظام Android 15 منذ اليوم الأول. ومع ذلك، لا تزال معظم التفاصيل الأخرى حول الهاتف غير معروفة حتى الآن.

أما بالنسبة لاختبارات الأداء، فقد سجل النموذج الأولي للهاتف 529 نقطة في اختبار الدقة الدنيا، و1,316 نقطة في اختبار نصف الدقة، و2,632 نقطة في اختبار الدقة الكاملة.

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