شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تم تحريف كلام ملك الأردن حول فلسطين؟.. كيف تتحقق بنفسك عبر يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عالم الأخبار، السرعة قد تكون عدو الدقة، أحيانًا تجد تصريحًا يشعل الجدل، وعند التحقق من المصدر الأصلي، تكتشف أن الأمور مختلفة تمامًا، هذا ما حدث مؤخرًا مع تصريحات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث قامت بعض المواقع بتحريف كلماته، لكن عند الرجوع إلى الفيديو الأصلي على يوتيوب، وتفعيل الترجمة، ظهر المعنى الحقيقي بوضوح، هنا تأتي أهمية امتلاك الأدوات التي تساعدك على فهم المحتوى بنفسك دون الاعتماد على مصادر قد تكون منحازة أو غير دقيقة، وأهم هذه الأدوات هي ميزة الترجمة على يوتيوب، فكيف يمكنك استخدامها لفهم أي فيديو بلغة مختلفة؟

1- تفعيل الترجمة التلقائية على يوتيوب

إذا كان الفيديو يحتوي على حوارات بلغة لا تفهمها، يمكنك استخدام الترجمة التلقائية لفهم المحتوى بسهولة:

- افتح الفيديو المطلوب على يوتيوب

- اضغط على أيقونة CC (الترجمة التوضيحية) في شريط التحكم أسفل الفيديو

- اختر "ترجمة تلقائية" وسيقوم يوتيوب بإنتاج ترجمة فورية بناءً على الصوت

لكن هل هذه الترجمة دقيقة؟

للأسف، الترجمة التلقائية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وقد تحتوي على أخطاء، خاصة إذا كانت جودة الصوت ضعيفة أو المتحدث يستخدم لهجة غير قياسية، لذلك يُفضل الجمع بينها وبين طرق أخرى لضمان الدقة

2- استخدام الترجمة المترجمة إلى لغتك

إذا كان الفيديو يحتوي على ترجمة أضافها منشئ المحتوى، يمكنك تفعيلها بسهولة:

- اضغط على أيقونة CC

- اختر "إعدادات" (Settings) > "الترجمة" (Subtitles)

- حدد اللغة التي تريدها، إذا كانت متاحة

نصيحة: بعض القنوات توفر ترجمات احترافية بلغات متعددة، لذا ابحث دائمًا عن خيار الترجمة اليدوية بدلًا من التلقائية

3- استخدام الترجمة التلقائية مع الترجمة إلى العربية

إذا لم تتوفر ترجمة باللغة العربية، يمكنك استخدام الترجمة التلقائية ثم تحويلها للغتك:

- بعد تفعيل الترجمة التلقائية، اذهب إلى الإعدادات (Settings)

- اختر "الترجمة" (Subtitles) > "ترجمة تلقائية"

- اختر "العربية" أو أي لغة أخرى تريدها

هذه الطريقة ليست مثالية، لكنها تمنحك فكرة عامة عن محتوى الفيديو دون الحاجة لفهم اللغة الأصلية

4- تحميل النص الكامل للفيديو من يوتيوب

إذا كنت تريد تحليل التصريحات بدقة أكبر، يمكنك استخراج النص بالكامل وقراءته بنفسك:

- اضغط على "المزيد" (More) أسفل الفيديو

- اختر "فتح النص" (Open Transcript)

- ستظهر لك قائمة بجميع الجمل المنطوقة في الفيديو

يمكنك مقارنة النص بالترجمة التلقائية، والتأكد بنفسك من دقة ما يُقال

لماذا هذا مهم؟

في زمن الفبركة الإعلامية والمعلومات المغلوطة، امتلاك القدرة على التحقق من المصادر الأصلية يمنحك قوة لا يستهان بها، لا تعتمد فقط على ما يُقال لك، تأكد بنفسك، ويوتيوب يوفر لك الأدوات لفعل ذلك بسهولة، كل ما تحتاجه هو أن تعرف كيف تستخدمها بذكاء!.