تكنولوجيا: لماذا يصطحب إيلون ماسك ابنه فى الاجتماعات الرئاسية؟

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القاهرة - سامية سيد - شهد المؤتمر الصحفي الذي جمع الملياردير إيلون ماسك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، أمس، تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، لكن اللافت لم يكن فقط ما قيل، بل من كان حاضرًا، إذ خطف ابن ماسك الأضواء أثناء تجوله بحرية في أرجاء القاعة، بينما حمله والده على كتفيه في بعض اللحظات، ما أثار ردود فعل متباينة بين الحضور، في حين ظهر ترامب وهو يراقب الطفل أثناء حديث ماسك للصحفيين.

من هو ابن إيلون ماسك

يعد الطفل الذى ظهر مع إيلون ماسك في المكتب البيضاوى هو X Æ A-12 هو واحد من ثلاثة أطفال أنجبهم إيلون ماسك من جرايمز، ويدور حوله نزاع على الحضانة، حيث رفع ماسك دعوى قضائية ضد جرايمز بهدوء في سبتمبر، متهمًا إياها بالانتقال إلى كاليفورنيا للتحايل على الاختصاص القضائي لمحاكم تكساس، وقال إنه يريد "إقامة علاقة بين الوالدين والطفل" بينه وبين الأطفال الثلاثة.



رفعت جرايمز دعوى قضائية مضادة بعد ثلاثة أسابيع، مطالبًا بالحضانة الجسدية لأطفاله وطلب إلغاء دعوى ماسك، كما قدمت التماسًا للحصول على أمر تقييدي يمنع أي من الوالدين من نقل الأطفال خارج كاليفورنيا دون الحصول على إذن كتابي من جميع الأطراف أو أمر من المحكمة.

لماذا يصطحب ايلون ماسك ابنه معه؟



غالبًا ما يدمج ماسك، الذي لديه 12 طفلاً من ثلاث شريكات، وفقًا لمجلة بيبول، حياته الشخصية والمهنية بطرق تتردد صداها لدى معجبيه، واعتُبر قراره بإحضار ابنه إلى مثل هذا الحدث البارز شهادة على نهجه الفريد في الحياة والعمل، وعلق أحد مستخدمي الإنترنت، "أحببته أو كرهته، يجلب إيلون ماسك أصالة منعشة لكل ما يفعله". "وقال آخر مازحا، ""هل تعتقد أن ليل إكس سيكبر ويسافر إلى المريخ مع سبيس إكس؟""

صراع الحضانة بين إيلون ماسك وغرايمز

وسبق وأن اتهمت غرايمز، 35 عاما، ماسك بمنع الوصول إلى أحد أبنائها في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي تم حذفه لاحقا، ولدى ماسك البالغ من العمر 52 عاما، ما لا يقل عن 11 طفلا من ثلاث نساء مختلفات.

وأنجبت غرايمز ثلاثة أطفال من ماسك: X Æ A-1، المعروف باسم X، والذي ولد في مايو 2020، وابنة تدعى إكسا دارك سايدريل المعروفة باسم Y، ولدت عن طريق استئجار الأرحام في ديسمبر 2021.

كما وُلد طفل ثالث، وهو صبي يُدعى تكنو ميكانيكوس، أو تاو، في يونيو من العام الماضي، وتم الكشف عن ولادته مؤخرا في السيرة الذاتية لماسك التي كتبها الصحفي والتر إيزاكسون.