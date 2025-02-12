شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن عن موعد مؤتمر I/O 2025.. ما الجديد المتوقع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل رسميًا عن موعد مؤتمرها السنوي للمطورين I/O 2025، والذي سيُعقد على مدار يومين، من 20 إلى 21 مايو 2025، وأوضحت الشركة أن الحدث سيركز على أحدث المنتجات والتقنيات والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما أكدت أن المؤتمر سيكون متاحًا للجميع عبر الإنترنت، مع بث مباشر للكلمات الرئيسية والجلسات التقنية، بالإضافة إلى جزء حضوري في مسرح شورلاين في ماونتن فيو، كاليفورنيا.

تفاصيل الحدث وما يمكن توقعه

سيبدأ المؤتمر بكلمة رئيسية يلقيها الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، سوندار بيتشاي، في الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، وبعد ذلك ستكون هناك جلسات تقنية للمطورين، بالإضافة إلى ورش عمل وعروض توضيحية وفرص للتواصل تمتد لليوم الثاني.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر العديد من الإعلانات المهمة، بما في ذلك تحديثات جديدة لذكاء جوجل الاصطناعي Gemini، وأحدث ميزات Android 16، بالإضافة إلى تطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والويب والحوسبة السحابية.

ويتيح موقع الحدث الرسمي للمطورين البدء في الاستعداد من الآن من خلال قسم "ابدأ البناء اليوم"، والذي يبرز نموذج Gemini المفتوح، وGoogle AI Studio، وNotebookLM، ومن المتوقع أن تكشف جوجل عن الجدول الرسمي وقائمة الجلسات في وقت لاحق، مع بدء التسجيل عبر الإنترنت اليوم بشكل مجاني.

التسجيل والمشاركة

يُمكن التسجيل في المؤتمر المطورين من متابعة الجدول الزمني والحصول على تحديثات حول المحتوى ذي الصلة عبر البريد الإلكتروني، كما يمكن للمسجلين إنشاء ملف تعريف في برنامج Google Developer للاستفادة من التجربة الرقمية بشكل أفضل.

منافسة قوية مع مايكروسوفت

يُذكر أن مؤتمر Google I/O 2025 سيتزامن مع مؤتمر Microsoft Build، الذي يبدأ في 19 مايو وينتهي في 20 مايو. وبينما يُتوقع أن تكشف مايكروسوفت عن تحديثات جديدة لمساعدها الذكي Copilot Plus، يبدو أن جوجل تخطط لمجموعة أوسع من الإعلانات المثيرة.

مع اقتراب الحدث يترقب عشاق التكنولوجيا والمطورون حول العالم ما ستقدمه جوجل من ابتكارات جديدة في الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الهواتف، والخدمات السحابية، وغيرها.