تكنولوجيا: تسريب مواصفات هاتف Samsung Galaxy A06 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعدما أطلقت سامسونج هاتف Galaxy A06 4G في أغسطس بدأت التقارير تشير إلى اقتراب إصدار نسخة 5G قريبًا حيث حصل الهاتف بالفعل على عدة اعتمادات وتم اختباره. والآن ظهرت تسريبات جديدة تكشف عن مواصفاته المحتملة عبر منصة X.

وفقًا للمصدر، سيأتي Galaxy A06 5G بشاشة LCD مقاس 6.7 بوصة بدقة +HD ومعدل تحديث 90 هرتز وسيعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6300 بينما ستضم الجهة الخلفية كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر عمق 2 ميجابكسل إلى جانب كاميرا أمامية 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي.

سيتم طرح الهاتف بثلاثة خيارات لذاكرة الوصول العشوائي والتخزين 4/64 جيجابايت و 4/128 جيجابايت و 6/128 جيجابايت.

سيدعم الجهاز بطارية 5000 مللي أمبير مع قدرة شحن سلكي 25 واط كما سيحتوي على مستشعر بصمة جانبي مدمج في زر التشغيل ومكبر صوت أحادي وتصنيف IP54 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء.

!من الناحية البرمجية سيعمل Galaxy A06 5G بنظام أندرويد 15 مع واجهة One UI 7.0 فور إطلاقه وسيتلقى أربعة تحديثات رئيسية لنظام أندرويد بالإضافة إلى أربع سنوات من التحديثات الأمنية،

أما من حيث الأبعاد، فسيبلغ قياس الهاتف 163.3 × 77.3 × 8 ملم مع وزن 191 جرامًا وسيُتاح بألوان الأسود الأزرق والرمادي الفاتح والأخضر الفاتح.

لا تزال التفاصيل المتعلقة بالسعر وموعد الإطلاق الرسمي غير مؤكدة حتى الآن.

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