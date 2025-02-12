شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لإطلاق iPad 11 بتحديثات طفيفة ومعالج أقوى والان مع تفاصيل الخبر

بعد انتظار طويل، تستعد شركة آبل للكشف عن جهاز iPad 11 خلال الأشهر المقبلة، ليكون أول تحديث لسلسلة الآيباد الأساسية منذ أكتوبر 2022.

ورغم مرور أكثر من عامين على الجيل السابق، تشير التسريبات إلى أن التحديث الجديد سيكون محدودًا، مع تحسينات رئيسية تركز على الأداء الداخلي.

التغيير الأبرز في iPad 11 سيكون في المعالج، حيث تشير التقارير إلى أن آبل ستنتقل من شريحة A14 Bionic المستخدمة في iPad 10 إلى A17 Pro، وهو نفس المعالج الموجود في iPhone 15 Pro.

ومن المتوقع أن يكون المعالج الجديد أسرع بنحو 40% من سابقه، مما يتيح تجربة أكثر سلاسة في المهام المتعددة والألعاب والأداء العام للجهاز.

إلى جانب ذلك، يُقال إن آبل ستضاعف الذاكرة العشوائية (RAM) من 4 جيجابايت إلى 8 جيجابايت، مما سيسمح بتشغيل عدد أكبر من التطبيقات في الخلفية دون التأثير على الأداء.

كما أن هذه الترقية ستجعل iPad 11 متوافقًا مع تقنيات الذكاء الاصطناعى الخاصة بآبل (Apple Intelligence)، والتى تشمل ميزات مثل Genmoji و Image Playground و Siri المحسّنة.

احتمال وجود إصدارين بمعالجات مختلفة

بينما تشير بعض التقارير إلى أن iPad 11 سيأتي بمعالج A17 Pro، فقد زعمت تسريبات أخرى أن الجهاز قد يحتوي على معالج A16 مع 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، مما يعني أنه لن يدعم ميزات الذكاء الاصطناعى من آبل.

ومن الممكن أن تطلق آبل نسختين من الجهاز بأسعار مختلفة، واحدة بمعالج A16 للمستخدمين ذوى الميزانية المحدودة، وأخرى بمعالج A17 Pro لمحبى الأداء العالى.

تصميم ثابت وتحسينات في الاتصال والتخزين

إلى جانب المعالج، من المتوقع أن يحصل iPad 11 على تحسينات في الاتصال، مثل دعم Wi-Fi 6E و Bluetooth 5.3. كما قد تزيد آبل السعة التخزينية الأساسية من 64 جيجابايت إلى 128 جيجابايت، وهو تحديث ضروري لمواكبة التطبيقات والملفات الكبيرة.

أما من حيث التصميم، فلا يُتوقع أن يشهد iPad 11 أي تغييرات جوهرية، حيث يُرجح أن يحتفظ بنفس مظهر الجيل السابق. ومع ذلك، هناك احتمال أن يدعم الجهاز ميزة Stage Manager، التي كانت متاحة فقط على أجهزة iPad المزودة بمعالجات M1 وما بعدها، وذلك فى حال اعتمدت آبل معالج A17 Pro مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

عند إطلاقه في عام 2022، جاء iPad 10 بسعر 449 دولارًا لكنه حصل على تخفيض لاحق ليصل إلى 349 دولارًا فى منتصف 2024، وإذا حافظت آبل على نفس استراتيجيتها التسعيرية، فقد يكون iPad 11 خيارًا جذابًا لمن يبحثون عن جهاز لوحي موثوق بسعر معقول.

تشير التوقعات إلى أن آبل ستعلن عن iPad 11 خلال مارس أو أبريل 2025، لكن التفاصيل الرسمية لا تزال غير مؤكدة حتى الآن.