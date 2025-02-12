شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح آيفون SE 4 هذا الأسبوع: السعر المتوقع والمواصفات والميزات الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد هاتف iPhone SE 4 أحد أكثر الهواتف المنتظرة بشغف من قبل عشاق Apple، إلى جانب هاتف iPhone 17 Air، رغم أن الشركة لم تصدر أي تأكيد رسمي حول موعد الإطلاق، إلا أن تقارير عديدة، بما فى ذلك تقرير حديث من الصحفى مارك جورمان فى Bloomberg، تشير إلى إمكانية إطلاق الهاتف هذا الأسبوع، مع توفره للشراء قبل نهاية الشهر الحالى.

تصميم جديد كليًا يشبه iPhone 14

لطالما عُرفت سلسلة iPhone SE بتصميمها الصغير مع حواف سميكة وزر Touch ID في الأسفل، لكن هاتف iPhone SE 4 سيشهد تغييرًا جذريًا في التصميم. تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيأتي بتصميم مشابه لـ iPhone 14، مع إلغاء Touch ID واستبداله بـ Face ID، بالإضافة إلى إطار مسطح بدلاً من الحواف الدائرية التقليدية.

مواصفات متطورة وتحسينات كبيرة

1. شاشة OLED أكبر:

• شاشة 6.1 بوصة OLED، مقارنة بـ 4.7 بوصة في الجيل السابق.

• دعم معدل تحديث 60 هرتز.

2. تحسينات في الكاميرا:

• كاميرا خلفية 48 ميجابكسل، بدلاً من 12 ميجابكسل في iPhone SE 3.

• كاميرا أمامية 24 ميجابكسل لتحسين صور السيلفي وجودة مكالمات الفيديو.

3. المعالج والأداء:

• معالج A18 Bionic، مما يجعله الهاتف الأكثر اقتصادية مع دعم Apple Intelligence.

• ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت لتحسين الأداء وتعدد المهام.

4. دعم Dynamic Island؟

• بعض التقارير تشير إلى أن الهاتف قد يأتي بـ Dynamic Island مثل إصدارات Pro من iPhone 14، بينما يرى آخرون أنه سيحتفظ بالنوتش التقليدي.

السعر المتوقع

يعد السعر نقطة الجذب الرئيسية لسلسلة iPhone SE. تشير التسريبات إلى أن سعر iPhone SE 4 قد يبدأ من 499 دولارًا، أي، وهو قريب من سعر إطلاق iPhone SE 3 ، ومع ذلك، هناك احتمال لارتفاع السعر بسبب الضرائب، مثلما حدث مع الجيل السابق الذي وصل إلى600 دولار

على عكس الفعاليات الضخمة التي تعقدها Apple لإطلاق أجهزتها الرئيسية، من المتوقع أن يتم الإعلان عن iPhone SE 4 عبر بيان صحفي فقط، كما فعلت الشركة عند إطلاق أجهزة iPad الجديدة مؤخرًا.

لم يتم تأكيد موعد الإطلاق بعد، ولكن إذا كانت التقارير صحيحة، فقد يتم الإعلان عن iPhone SE 4 هذا الأسبوع، ليكون متاحًا للشراء قبل نهاية الشهر الحالى..