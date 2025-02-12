شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل يطرح ميزة جديدة لخدمة الرسائل تتسبب فى إزعاج المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتادت جوجل على إضافة مزايا عدة إلى Google Messages، مثل وظيفة إلغاء الإرسال المُشاعة، إلا أن هناك مخاوف من ميزة جديدة قادمة، من تأثيرها السلبى على عملية إرسال الرسائل لمستخدمى بطاقة SIM المزدوجة.

جاء ذلك بعد تحليل إصدار جديد لرسائل Google، حيث عثر الأشخاص فى Android Authority على بعض التعليمات البرمجية التى تشير إلى أن الشركة ستنقل محدد بطاقة SIM، وفي الوقت الحالى، يمكنك تحديد بطاقة SIM التى تريد استخدامها لإرسال رسالة نصية فى مربع الإنشاء.

ويظل التفضيل كما هو بالنسبة لإرسال الرسائل النصية إلى جهة اتصال معينة ما لم تقم بتغييره، وتعد هذه الطريقة مريحة للغاية للتبديل بين بطاقات SIM عند إرسال رسالة نصية إلى شخص ما، وكل ما عليك فعله هو النقر على أيقونة SIM في مربع الإنشاء في رسائل Google، لكن الازمة تمكن في رغبةتريد Google لجعل العملية معقدة بعض الشيء.

جاد ذلك بعد تحليل إصدار رسائل Google 20250209_01_RC00.phone.openbeta_dynamic، حيث تم اكتشاف إزالة رمز تبديل بطاقة SIM من مربع الإنشاء، وقد تم نقل مفتاح التبديل إلى قسم تفاصيل الملف الشخصي/المحادثة، وسيتطلب هذا التغيير منك الانتقال إلى قسم تفاصيل الملف الشخصي/المحادثة لتحديد بطاقة SIM للمحادثات الفردية.

وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو تغييرًا غير مهم وليس له أي تأثير على كيفية استخدامك للتطبيق، إلا أنه قد يزعج المستخدمين الذين يقومون بالتبديل بشكل متكرر بين بطاقات SIM.

وسيعرض التطبيق بطاقة SIM التي تم استخدامها لإرسال رسالة، لذلك على الأقل لن يكون هناك أي لبس حول ذلك وستظل رسائل Google تسمح لك بتعيين بطاقة SIM افتراضية لإرسال الرسائل في تطبيق الإعدادات، ولكن إذا كنت تقوم دائمًا بتبديل الخدمات، فيمكنك بدلاً من ذلك أن تطلب من التطبيق "السؤال في كل مرة" ترسل فيه رسالة نصية إلى شخص ما.