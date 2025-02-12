شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Civilization 7 قادمة إلى Meta Quest 3 و3S هذا الربيع والان مع تفاصيل الخبر

ستحصل لعبة Civilization VII على منفذ الواقع الافتراضى VR قريبًا، ولكنها ستكون حصرية لأحدث سماعات الرأس من Meta ، وأعلنت Meta و2K وFiraxis Games في نهاية هذا الأسبوع أن أحدث إصدار للامتياز سيكون متاحًا على Meta Quest 3 و3S في ربيع عام 2025 ، وسيكون لدى اللاعبين خيار "التبديل بحرية" بين الواقع الافتراضي والواقع المختلط كما يرغبون لكل الإصدار:

في الواقع الافتراضي، يتم نقل اللاعبين إلى متحف مزخرف وهم يتطلعون إلى مشهد مخصص لقائدهم ، في الواقع المختلط، يتكيف جدول الأوامر مع موضعه في المساحة الفعلية للاعب ، ويمكن عرض الصور المصغرة التفصيلية في الأرشيف، وهي غرفة في متحفك مخصصة لإنجازات اللعب الخاصة بك والمعروضة في كل من الواقع الافتراضي والمختلط.

ولا يوجد تاريخ إصدار أو سعر محدد حتى الآن، ولكن يمكنك إدراجه في قائمة الرغبات في متجر Meta Horizon ، و أصبحت Civilization VII متاحة لمشتري الوصول المتقدم على أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم منذ بضعة أيام، وكانت المراجعات حتى الآن صعبة للغاية. إنه مفتوح للجميع في 11 فبراير.