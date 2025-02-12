شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم تطبيق "Invites" الجديد لتخطيط الأحداث من Apple؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة آبل، تطبيقًا جديدًا يسمى Invites والذى تم تصميمه لتسهيل إنشاء دعوات مخصصة للأحداث باستخدام iPhone أو على الويب. Invites، حيث تتيح لك الدعوات إنشاء الدعوات ومشاركتها، والرد على الأحداث، والمساهمة في الألبومات المشتركة، وتنظيم الموسيقى التصويرية للحدث.

وفيما يلي نستعرض أهم الخطوات عن كيفية استخدام تطبيق "الدعوات" الجديد لتخطيط الأحداث من Apple



1.لإنشاء دعوة، تحتاج إلى اشتراك iCloud+، والذي يكلف 99 سنتًا شهريًا. ومع ذلك، يمكن لأي شخص الرد على الدعوة، بغض النظر عما إذا كان لديه حساب Apple أو جهاز Apple

2.إذا كنت تستخدم التطبيق، فأنت بحاجة إلى النقر فوق علامة الجمع في الزاوية اليمنى العليا لإنشاء حدث.



3. إذا كنت تستخدم الويب، فأنت بحاجة إلى تحديد "حدث جديد" في الزاوية اليمنى العليا.

3. انقر فوق خيار "إضافة خلفية"، ثم اختر "صور" لتحديد صورة من مكتبتك أو انقر فوق خيار "الكاميرا" لالتقاط صورة جديدة للخلفية، حيث تقدم Apple أيضًا مجموعة مختارة من الخلفيات للاختيار من بينها.

4. كما يمكنك استخدام Image Playground من Apple لإنتاج صور أصلية للخلفية لاستخدام تكامل Image Playground في Invites، كماستحتاج إلى هاتف ايفون متوافق مع Apple Intelligence، مما يعني أنك بحاجة إلى iPhone 15 Pro وما فوق.

5.بمجرد إضافة صورة خلفية، انقر فوق "عنوان الحدث" لإدخال اسم الحدث الخاص بك ثم اختر نمط الخط.



6.ثم انقر على "التاريخ والوقت" لاختيار اليوم والوقت الذي يبدأ فيه الحدث وينتهي.



7. يمكنك أيضًا اختيار تعيينه كحدث يستمر طوال اليوم، بعد تعيين التاريخ، سيتم إضافة توقعات الطقس لهذا التاريخ إلى الدعوة.

8.بعد ذلك، انقر على "الموقع" للبحث عن موقع أو انقر على موقع مقترح.



9. ستضيف الدعوات تلقائيًا معلومات خرائط Apple إلى الدعوة.



10.أخيرًا، يمكنك إدخال وصف للحدث، باستخدام أدوات الكتابة من Apple Intelligence لمساعدتك في كتابة الوصف.



11. وبمجرد إنشاء الحدث، يمكنك النقر على خيار "معاينة" لمعرفة شكله قبل إرساله إلى ضيوفك.