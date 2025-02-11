تكنولوجيا: خريطة أبرز مناطق هجمات أسماك القرش غير المبررة فى العالم 2024

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تكشف خريطة جديدة عن أماكن هجمات أسماك القرش في العالم، حيث أصيب معظم الأشخاص في هجمات غير مبررة، ويظهر ملف هجوم القرش الدولي، الذي يحتفظ به متحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي، أن فلوريدا هي مرة أخرى المكان الأكثر خطورة للسباحة، ومن بين 28 هجومًا غير مبرر لأسماك القرش وقعت في الولايات المتحدة خلال العام، وقع نصفها قبالة ساحل ولاية صن شاين.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حصل مقاطعة فولوسيا بولاية فلوريدا على لقب عاصمة هجمات أسماك القرش في العالم مع تسجيل ثماني هجمات العام الماضي.

كانت الولايات المتحدة أيضًا موقعًا لواحدة من الهجمات الأربع المميتة ذلك العام بعد مقتل تامايو بيري، حارسة إنقاذ وراكبة أمواج وممثلة تبلغ من العمر 49 عامًا، من جانب سمكة قرش مجهولة في أوهايو، هاواي، وتلتها أستراليا بتسع هجمات غير مبررة في عام 2024، حيث شهدت غرب أستراليا وكوينزلاند أكبر عدد من الهجمات، ومع ذلك تظهر الدراسة أن عام 2024 كان عامًا هادئًا لنشاط أسماك القرش مع 47 هجومًا فقط، بانخفاض 22 عن عام 2023 وأقل بكثير من المتوسط على مدار 10 سنوات.



خريطة أبرز مناطق هجمات أسماك القرش غير المبررة في العالم 2024



يسجل ملف هجمات أسماك القرش الدولي عدد هجمات أسماك القرش غير المبررة التي تحدث كل عام.

هذا يعني أن الحالات التي استفز فيها البشر أسماك القرش أو اتصلوا بها، مثل صيد الرمح أو إطلاق أسماك القرش من الشباك، لا يتم احتسابها.

كما كانت الحال في السنوات السابقة، تظهر هذه البيانات أن غالبية هجمات أسماك القرش تتجمع في عدد قليل من الأماكن وينفذها عدد قليل من الأنواع.

كانت الولايات المتحدة دائمًا لديها أعلى عدد من الهجمات غير المبررة من أي دولة في العالم، ولم يكن عام 2024 استثناءً.

شهدت كل من تكساس وهاواي أربع هجمات غير مبررة خلال العام، بينما شهدت كاليفورنيا ثلاث هجمات، وفي تكساس، تركزت هذه الحوادث حول جزر ساوث بادري، حيث وقعت عدة هجمات في نفس المنطقة وفي نفس اليوم، بالإضافة إلى ذلك، شهدت ولايتا نورث وساوث كارولينا هجومًا واحدًا وهجومين على التوالي.

ولكن فلوريدا كانت مرة أخرى هي التي شهدت أعلى عدد من هجمات أسماك القرش خلال العام، حيث وقعت 14 حادثة على مدار 12 شهرًا.

من بين هذه الهجمات، وقعت ثماني هجمات في مقاطعة فولوسيا، وهي منطقة في فلوريدا تقع بين نهر سانت جونز والمحيط الأطلسي.

وبينما لم يتم تسجيل النوع دائمًا، فمن المرجح أن تكون غالبية هذه الهجمات من أسماك القرش ذات الزعانف السوداء التي تتكاثر على طول الساحل الشمالي الشرقي لفلوريدا.

تفضل أسماك القرش التي يبلغ طولها مترين المياه الساحلية الدافئة وغالبًا ما تتواصل عن كثب مع البشر الذين يبحثون بالقرب من قوارب الصيد ويسبحون في الخلجان بحثًا عن الأسماك، وغالبًا ما توجد أسماك القرش الأصغر سنًا بالقرب من البشر لأنها تُترك في مشاتل ساحلية ضحلة حتى تنضج.

قد يكون سبب ارتفاع مستويات هجمات أسماك القرش بشكل استثنائي في مقاطعة فولوسيا هو حقيقة أن أسماك القرش الصغيرة تكافح للتمييز بين البشر وفريستها.

تعد فلوريدا أيضًا موطنًا لأنواع خطيرة أخرى، بما في ذلك أسماك القرش الثور وأسماك القرش النمر، ففي يونيو وقعت سلسلة من الهجمات في فلوريدا بانهاندل على بعد أربعة أميال من بعضها البعض، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.

تعرضت امرأة تسبح على شاطئ ووتر ساوند، ساوث والتون، لهجوم سمكة قرش ثور واضطرت إلى حملها إلى الشاطئ لتلقي العلاج الطبي.

وبعد أقل من ساعتين، عض سمكة قرش مراهقين كانا يخوضان في المياه الضحلة لشاطئ سيكريست القريب.

كانت هذه الهجمات غير عادية بشكل خاص لأن أسماك القرش الثور وأسماك القرش النمر نادرًا ما تدخل المياه الضحلة.

يقول جافين نايلور، مدير برنامج فلوريدا لأبحاث أسماك القرش: "ستشاهد ما بين 20 إلى 30 منهم يقومون بدوريات على الساحل على بعد حوالي 500 قدم من الشاطئ، حيث يمارسون أعمالهم الخاصة".

ومع ذلك، خلال وقت الهجوم، تم حظر بحيرات الكثبان الرملية التي تصب المياه العذبة في البحر.

ربما سمح هذا للأسماك بالاقتراب من الساحل، مما أدى إلى جذب أسماك القرش الأكبر حجمًا خلفها.

احتفظت أستراليا بمكانتها كثاني أكثر الأماكن شيوعًا لهجمات أسماك القرش، مع تسع هجمات غير مبررة، ومن بين الأنواع الثلاثة عشر من أسماك القرش التي عُرف عنها أنها تعض البشر، تنتشر جميعها في مياه أستراليا.

وتشمل هذه الأنواع أسماك القرش الثور الخطيرة بشكل خاص وأسماك القرش البيضاء، والتي تتداخل مجموعاتها على طول الساحل الجنوبي الغربي والجنوبي الشرقي، وحتى لدغة بسيطة من أحد هذه الأنواع يمكن أن تهدد الحياة، مما يساهم في ارتفاع معدل الوفيات بشكل غير عادي في البلاد.

10 دول شهدت هجمات القرش الفردية

كما شهدت عشر دول أخرى هجمات فردية، بما في ذلك بليز وترينيداد وتوباجو ومصر وجزر المالديف وتايلاند والصحراء الغربية والهند وموزمبيق وجزر توركس وكايكوس وبولينيزيا الفرنسية.

كان الهجوم غير المعتاد قبالة سواحل الصحراء الغربية هو الأول الذي تم تسجيله على الإطلاق في هذه المنطقة ووقع في المياه الدولية.

كانت سائحة ألمانية على متن قارب كاتاماران بريطاني مسافر إلى جزر كايمان تسبح بجانب القارب عندما تعرضت للهجوم.

ونظرًا لأن الحادث كان بعيدًا جدًا عن الشاطئ، فقد استغرق الأمر عدة ساعات حتى وصلت أطقم الطوارئ إلى مكان الحادث، وتوفيت المرأة متأثرة بجراحها أثناء رحلة العودة.

وفي حادثة نادرة أخرى، وقع الهجوم غير المبرر لسمكة قرش في الهند في عام 2024 في نهر للمياه العذبة، كان رجل يخوض في نهر فايتارنا في غرب الهند عندما عضته سمكة قرش ثور متوسطة الحجم.

وعلى عكس معظم أنواع أسماك القرش الأخرى، فإن أسماك القرش الثور تتحمل المياه العذبة ومن المعروف أنها تسبح مئات الأميال في اتجاه المنبع من البحر.

وتشير دراسة إلى أن ركوب الأمواج يعرضك على الأرجح لخطر أعلى بكثير من التعرض لهجوم غير مبرر، ففي جميع أنحاء العالم، وقعت 34 في المائة من جميع الهجمات غير المبررة أثناء ركوب الضحية.

تتميز أسماك القرش بقدرتها الممتازة على رصد الأشياء عن بعد ولكن بصرها ليس جيدًا بما يكفي للتمييز بدقة بين الأشكال المختلفة.

وهذا يعني أن أسماك القرش تخطئ غالبًا في رؤية صورة ظلية راكب الأمواج على لوحها على أنها حيوان فريسة مثل الفقمة أو السلحفاة أو الأسماك الكبيرة.

وبالنسبة للسباحين، يوصي متحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي بالبقاء في مجموعات وعدم السباحة بعيدًا عن الشاطئ بمفردك، وبالإضافة إلى ذلك، يجب عليك أيضًا تجنب فترات الصيد الطبيعية لأسماك القرش والتي تشمل ساعات الشفق والطقس العاصف عندما تكون المياه عكرة.