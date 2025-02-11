تكنولوجيا: #LEAP25: مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق مرصد حوسبة العربية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية اليوم عن إطلاق “مرصد حوسبة العربية”، ليكون مرجعًا موثوقًا لرصد تطورات المعالجة الآلية للغة العربية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر ليب 2025.

يهدف المرصد إلى دعم الباحثين والمطورين ورواد الأعمال في مجال حوسبة اللغة العربية من خلال تقديم إحصائيات دقيقة حول تطورات هذا المجال. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، يوفر المرصد بيانات شاملة تُسهم في بناء أدوات وحلول تقنية تخدم اللغة العربية، بالإضافة إلى تحليل التقنيات والأدوات المستخدمة ودراسة النماذج اللغوية الكبيرة والمدونات اللغوية المتاحة. كما يواجه التحديات والتوجهات المستقبلية في هذا المجال.

أوضح الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، الأمين العام للمجمع، أن إطلاق المرصد يعزز من مكانة المملكة كمرجعية عالمية في مجال حوسبة اللغة العربية. تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المجمع لدعم المحتوى العربي الرقمي وتعزيز تطوير الأدوات التقنية، بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. تعكس هذه المبادرة التزام المجمع بتعزيز الابتكار التقني ودعم تطوير أدوات المعالجة الآلية للغة العربية، لتكون نقطة انطلاق جديدة نحو الريادة في المجالات التقنية والمعرفية المتعلقة باللغة العربية.

وأشار مجمع الملك سلمان للغة العربية إلى أن المرصد سيتعاون مع العديد من الجهات الأكاديمية والتقنية لبناء شراكات موسعة، بما يعزز مكانة المملكة كمركز رائد في القطاع الرقمي العالمي.