علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: #LEAP25: اتفاقية تعاون بين سدايا وثقة لدعم وتطوير معايير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

تكنولوجيا: #LEAP25: اتفاقية تعاون بين سدايا وثقة لدعم وتطوير معايير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر “ليب” الذي تشارك فيه الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” كراعٍ إستراتيجي، وقّعت الهيئة مذكرة تفاهم مع شركة ثقة لتطوير الأعمال، بهدف تعزيز التعاون في تطوير معايير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وأتمتة عمليات التحقق من الالتزام بها.

وقد وقّع مذكرة التفاهم عن “سدايا” الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال رائد بن فالح الفالح، وعن شركة ثقة نائب الرئيس التنفيذي للتسليم والتصميم عبدالرحمن المديميغ.

يشمل التعاون بين الجانبين تطوير منتجات وخدمات قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يدعم التحول الرقمي ويعزز الابتكار في المملكة، انسجامًا مع أهداف رؤية 2030 التي تهدف إلى جعل المملكة مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

تأتي هذه المذكرة ضمن جهود “سدايا” لتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة، ورفع مستويات الامتثال لمعايير الأخلاقيات في المجال، وتمكين الابتكار من خلال الاستفادة من البيانات الضخمة لتقديم حلول تقنية متقدمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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