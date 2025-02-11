شكرا لقرائتكم خبر عن بتقنيات "Open RAN".. "كاكست" تطور شبكة اتصالات مُستقبلية مُتنقلة والان نبدء بالتفاصيل

اتصالات الجيل الخامس

شبكة الوصول اللاسلكي

الدمام - شريف احمد - أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست"، نجاح بناء وتطوير شبكة اتصالات الجيل الخامس باستخدام تقنية الوصول اللاسلكي المفتوح (Open Ran)، لتوفير اتصالات آمنة في المواقع النائية والصناعية والحساسة.ويأتي تطوير هذه الشبكة ضمن جهود المُختبر الوطني بكاكست بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، لتسريع التطوير التقني، وتوطين تقنيات الاتصالات المُستقبلية، لبناء اقتصاد رقمي شامل ومُستدام بما يُحقق مُستهدفات رؤية المملكة 2030 في زيادة نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية لتنويع الاقتصاد الوطني.وتُمكن الشبكة المطورة بأيد كوادر وطنية؛ المُستخدمين من التحكم بخصائصها والتطبيقات الحساسة بسرعة واستجابة عالية بناء على احتياجهم، حيث ربطت بالأقمار الصناعية، وأنظمة الطائرات بدون طيار، لدعم الاتصال المباشر من المكالمات الصوتية والمرئية في الوقت الفعلي.وسيُسرع هذا الإنجاز من جاهزية التقنية في مجال اتصالات الجيل القادم بالمملكة، وتدشين الشركات الناشئة، وبناء القُدرات الوطنية في الاتصالات المُستقبلية من خلال تأهيل وتدريب أكثر من 25 متخصصًا في تقنيات شبكة الوصول اللاسلكي المفتوحة.ويتوقع أن يستفيد من خدمة شبكة الوصول اللاسلكي المفتوحة 45 مليون مستخدم بحلول عام 2030، وأن يُسهم في نمو سوق تقنيات الاتصالات المُستقبلية في المملكة، وخلق العديد من الوظائف.وستُمكن تقنيات (Open Ran) دعم الجهود العالمية لتنويع سلاسل إمداد البنية التحتية لشبكات الاتصالات، وتحسين إنتاجية المصانع بنسبة 25%، وزيادة نسبة قطاع التجزئة بما يقارب 15%، كما يتوقع أن يُسهم تبني تقنيات (Open Ran) في تقليل التكلفة الرأسمالية في بناء الشبكات بما يقارب 50%، وتقليل التكلفة التشغيلية بما يقارب 35%.