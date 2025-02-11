شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف أدلة على أكل لحوم البشر فى أوروبا القديمة منذ 18000 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت البقايا البشرية المكتشفة في كهف في بولندا دليلاً على أكل لحوم البشر بين المجموعات الأوروبية القديمة، حيث تظهر العظام علامات قطع وكسور مميزة، وتشير النتائج إلى أن جثث المتوفين كانت تُذبح بشكل منهجي، مع استخراج الأدمغة والأنسجة الرخوة الأخرى بعد وقت قصير من الوفاة.

وتعود البقايا التي يعود تاريخها إلى 18 ألف عام، إلى عشرة أفراد على الأقل، من بينهم أطفال، واستبعد الباحثون الأسباب الطبيعية مثل النشاط الحيواني أو الأضرار العرضية، مسلطين الضوء على أن التعديلات كانت متعمدة ومنهجية.

و وفقا للدراسة المنشورة في مجلة Scientific Reports، تم إجراء تحليل على 53 عظمة عثر عليها في كهف Maszycka بالقرب من كراكوف، بولندا، وباستخدام المجهر ثلاثي الأبعاد، حدد الباحثون علامات القطع على 68% من البقايا، مما يشير إلى سلخ فروة الرأس، وتشويه اللحم، وإزالة الأذنين والفكين.

كما أظهرت الجماجم كسورًا تتوافق مع محاولات استخراج الدماغ، بينما تشير العلامات الإضافية على عظام الكتف والذراع والساق إلى الذبح للاستهلاك.



وقال المؤلف الرئيسى للدراسة فرانسيسك مارجينيداس، وهو طالب دكتوراه فى المعهد الكاتالونى لعلم البيئة البشرية والتطور الاجتماعى (IPHES)، لـ Live Science إن موقع وتواتر علامات القطع والكسر المتعمد للهيكل العظمى يظهر بوضوح الاستغلال الغذائي للأجسام.



كما تشير الدراسة إلى وجود ممارسة واسعة النطاق فى العصر المجدلى، حيث تشير إلى أن الضحايا ربما كانوا جزءًا من وحدة عائلية واحدة تعرضت للهجوم والقتل والاستهلاك لاحقًا.

ويتوافق هذا النمط مع الاكتشافات من المواقع الأوروبية الأخرى فى نفس الفترة، مما يشير إلى أن أكل لحوم البشر كان ممارسة ثقافية مهمة.

ويعتقد الباحثون أن الصراعات الإقليمية والتنافس على الموارد ربما ساهمت في هذه الأفعال، وتشكيل التفاعلات بين المجموعات المختلفة في أوروبا ما قبل التاريخ.