تكنولوجيا: Vivo تستعد لإطلاق T4X قريبًا ببطارية ضخمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد انتشار شائعات حول Vivo T4X منذ الشهر الماضي، ظهرت اليوم تفاصيل جديدة تسلط الضوء على مواصفات الهاتف المرتقب.

بحسب التقارير، تستعد فيفو لإطلاق T4X في الهند خلال مارس، مزودًا ببطارية ضخمة بسعة 6500 مللي أمبير، والتي ستُعلن على أنها الأكبر في هذه الفئة. وتفوق هذه السعة بطارية T3X السابق بـ500 مللي أمبير، مما يعزز قدرة الهاتف على الصمود لفترات أطول.

سيكون T4X أول هاتف يتم إطلاقه رسميًا ضمن سلسلة T4، ومن المتوقع أن يُطرح بسعر أقل من 15,000 روبية هندية، تمامًا كما حدث مع T3X عند إطلاقه.

سيتوفر الهاتف بلونين مميزين: البنفسجي والأزرق، كما سيأتي مزودًا بإضاءة ديناميكية مشابهة لتلك الموجودة في Vivo Y58، والتي تتغير وفقًا للإشعارات المختلفة.

حتى الآن، هذه هي كافة التفاصيل المسربة حول T4X، ولكن مع اقتراب موعد الإطلاق خلال الأسابيع القادمة، من المتوقع أن تظهر مزيد من المعلومات قريبًا.

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