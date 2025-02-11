تكنولوجيا: #LEAP25: الداخلية تكشف عن قدرات “صارم” طائرة البحث والإنقاذ بمؤتمر ليب 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في مؤتمر “ليب التقني 2025” الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، والمقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم حتى 12 فبراير الجاري، تستعرض وزارة الداخلية طائرة هليكوبتر (صارم) غير المأهولة والمخصصة لمهام البحث والإنقاذ، وتقديم المعدات الطبية ونقل المصابين.

وقد تعرف زوار جناح وزارة الداخلية في المعرض على كيفية عمل طائرة (صارم) التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، والتي تتميز بقدرتها على الطيران لمدة تصل إلى 8 ساعات، وتزويدها بمحرك نفاث عالي الكفاءة يتحمل درجات حرارة تتراوح بين 30 إلى 60 درجة مئوية.