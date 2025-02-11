شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خليج المكسيك أم خليج أمريكا؟ جوجل وأبل فى صراع التسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خرائط جوجل رسمياً اليوم، إعادة تسمية خليج المكسيك إلى خليج أمريكا في الولايات المتحدة، والآن بعد أن أجرى نظام معلومات الأسماء الجغرافية (GNIS) المراجعة، فقد حان الوقت لكي تقوم جوجل بالمثل في بعض البلدان، وستعرض خرائط Google اسمين، حيث يكون خليج المكسيك هو الاسم الأساسي يليه خليج أمريكا بين قوسين.



من ناحية أخرى، تواصل شركة أبل الإشارة إلى المسطحات المائية باسم خليج المكسيك، و لم نر خرائط Google وخرائط Apple تطلق على نفس المنطقة الجغرافية بأسماء مختلفة منذ إصدار خرائط Apple في سبتمبر 2012 بالتزامن مع إطلاق نظام التشغيل iOS 6.

واجهت خرائط Apple العديد من المشكلات مع بعض البلدان والشوارع التي تم تصنيفها بشكل خاطئ أو مفقودة، وفي أستراليا، اعتبرت خدمة خرائط آبل خطيرة بعد أن قادت بعض السائقين إلى مناطق نائية تعج بالثعابين السامة، ودرجة حرارة تصل إلى 115 درجة، ونقص في خدمة الهاتف الخلوي.



ولا يعتبر قرار شركة Apple بعدم اتباع خرائط Google بمثابة جهد واعي لتجاهل الأمر التنفيذي للرئيس ترامب، ففي نهاية المطاف، تبدو شركات التكنولوجيا أكثر استعداداً للوقوف خلف الرئيس خلال هذه الفترة.

وفي سبتمبر الماضي، هدد ترامب، المرشح آنذاك، بمقاضاة جوجل بتهمة التدخل في الانتخابات إذا عاد إلى البيت الأبيض، واشتكى ترامب من أن محرك بحث جوجل كان يعرض فقط قصصًا سلبية عنه بينما كان يدرج فقط قصصًا إيجابية عن منافسته، نائبة الرئيس آنذاك، كامالا هاريس.

و في عام 2018، خلال فترة ولايته الأولى، اتهم الرئيس جوجل بـ "تزوير" نتائج البحث، لذلك عندما بحث المستخدمون عن "أخبار ترامب"، جاءت 96% من النتائج من "وسائل الإعلام الوطنية اليسارية" وفقًا لترامب.



إلى جانب جوجل، فإن شركات التكنولوجيا الأخرى التي أظهرت دعمها للرئيس ترامب بطريقة ما تشمل أمازون وميتا وآبل، تبرعت هذه الشركات الثلاث أو مديروها التنفيذيون بمليون دولار في حفل تنصيب الرئيس.