شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سبيس إكس" تطلق 23 قمرا صناعيا من "ستارلينك" إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

وصلت دفعة جديدة من أقمار ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس إلى المدار بعد إطلاق ناجح من كاليفورنيا، حيث انطلق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل المركبة الفضائية ذات النطاق العريض رقم 23 من قاعدة فاندنبرج الفضائية.

وفقا لما ذكره موقع "space"، عادت المرحلة الأولى من فالكون 9 إلى الأرض بعد حوالي ثماني دقائق من الإقلاع كما هو مخطط له، وهبطت في المحيط الهادئ على متن سفينة سبيس إكس.

كانت هذه هي عملية الإطلاق والهبوط الثالث والعشرون لهذا المعزز، وفقًا لوصف مهمة سبيس إكس، وكانت أربعة عشر من هذه الرحلات عبارة عن مهام ستارلينك.

في غضون ذلك، استمرت المرحلة العلوية من فالكون 9 في حمل أقمار ستارلينك الـ 23 إلى مدار أرضي منخفض، ونشرتها هناك بعد حوالي 65 دقيقة من الإقلاع كما هو مخطط له.

أطلقت سبيس إكس الآن 18 مهمة فالكون 9 في عام 2025، 12 منها رحلات ستارلينك، ووفقًا لعالم الفيزياء الفلكية ومتتبع الأقمار الصناعية جوناثان ماكدويل، فإن مجموعة أقمار ستارلينك الصناعية، وهي الأكبر على الإطلاق، لديها حاليًا أكثر من 6900 مركبة فضائية عاملة.

