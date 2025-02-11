تكنولوجيا: Honor تدمج DeepSeek في المساعد الذكي YOYO

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يُعد الذكاء الاصطناعي اليوم بمثابة اندفاع الذهب التقني، حيث تتسابق الشركات لابتكار مساعدين رقميين أكثر تطورًا وذكاءً. وفي هذا السباق، يبدو أن DeepSeek يفرض نفسه كلاعب رئيسي، ليصبح خيارًا مفضلًا لبعض مصنّعي الهواتف الذكية.

بعد إعلان هواوي عن تكامل DeepSeek مع خدماتها السحابية، كشفت هونر الآن عن دمجه مباشرةً في مساعد YOYO الذكي في الصين. كذلك، سيأتي هاتف OPPO Find N5 القادم مزودًا بدعم DeepSeek، مما يشير إلى تزايد الاعتماد على هذا النموذج المتقدم.

اعتبارًا من الآن، يمكن لمستخدمي هواتف هونر التي تعمل بنظام MagicOS 8.0 أو أحدث ترقية مساعد YOYO للاستفادة من نموذج DeepSeek-R1 المتطور.

ولتفعيل هذه الميزة، يحتاج المستخدمون إلى تحديث مساعد YOYO إلى الإصدار 80.0.1.503 أو أحدث، ثم تشغيله، والسحب من أسفل الشاشة للوصول إلى قسم “AI Agent”، واختيار DeepSeek-R1.

تؤكد هونر أن تكامل DeepSeek سيُعزز قدرات المساعد الذكي عبر التفكير العميق، والتفاعل الذكي، والخدمات الشخصية، مما يمنح المستخدمين تجربة أكثر تطورًا وفعالية.

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