تكنولوجيا: #LEAP25: 1.78 مليار دولار استثمارات اليوم الثالث من مؤتمر ليب 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يواصل مؤتمر ليب 25 في يومه الثالث إعلاناته الضخمة باستثمارات تتجاوز 1.78 مليار دولار لتعزيز الذكاء الاصطناعي وتطوير المواهب الرقمية في المملكة.

وشهد اليوم الثاني الكشف عن استثمارات بقيمة تتجاوز 7.5 مليار دولار، بعد الإعلان عن استثمارات بقيمة تتجاوز 14.9 مليار دولار في افتتاح المؤتمر.

وجاءت أبرز الاستثمارات المعلنة في اليوم الثالث للمؤتمر، إطلاق هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لـ(Cohort 3) من البيئة التجريبية التنظيمية للتقنيات الناشئة لتمكين المبتكرين والشركات من اختبار تقنيات جديدة.

كما أطلقت شركة Equinix أكبر مركز بيانات للحوسبة السحابية في المنطقة باستثمار يتجاوز مليار دولار في المملكة.

وكشفت صناديق استثمارية عن استثمار 695 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة وتقنيات الـ AI والألعاب الإلكترونية وحلول الابتكار.

وأطلقت شركة HGM أيضا صندوقاً بقيمة 300 مليون دولار لتطوير وتوزيع الألعاب محلياً ودولياً وتؤسس مقراً في المملكة.