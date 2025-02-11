تكنولوجيا: Realme تطلق هاتف GT7 Pro Racing Edition في الصين يوم 13 فبراير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت Realme رسميًا إطلاق هاتف GT7 Pro Racing Edition في الصين يوم 13 فبراير في تمام الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت المحلي. يأتي هذا الإصدار كنسخة مبسطة من GT7 Pro، مع تركيز أكبر على الأداء، حيث لا يزال الهاتف مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 Elite.

ومع ذلك، يبدو أن الجهاز سيفتقد إحدى الكاميرات الثلاث، والتي يُرجح أن تكون عدسة تيلي فوتو.

سيتوفر الهاتف بنسختين، الأولى باللون الرمادي الداكن تحت اسم Star Trace Titanium، بينما تأتي النسخة الثانية بلون الأزرق الفاتح تحت اسم Neptune Discovery Edition.

يتميز هذا الأخير بتصميم خلفي مزخرف بنقوش دوامية تحاكي العواصف والظواهر الجوية التي تحدث على كوكب نبتون، ثامن وآخر كواكب المجموعة الشمسية.

من المقرر أن تكشف الشركة عن المواصفات الكاملة والتسعير خلال حدث الإطلاق.

المصدر