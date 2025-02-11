تكنولوجيا: #LEAP25: استثمارات سعودية بقيمة 1.5 مليار دولار في “جروك” لتوسعة مركز بيانات في الدمام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة جروك الأمريكية الناشئة المتخصصة في صناعة أشباه الموصلات يوم الاثنين عن حصولها على التزام استثماري بقيمة 1.5 مليار دولار من المملكة العربية السعودية. يهدف هذا التمويل إلى توسيع نطاق تسليم رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتشمل المملكة.

وتشتهر جروك، التي أسسها مهندس سابق في شركة ألفابت (الشركة الأم لجوجل)، بإنتاج رقائق ذكاء اصطناعي تعمل على تحسين سرعة تنفيذ الأوامر للنماذج المدربة مسبقًا. وترتبط الشركة حاليًا باتفاقية مع أرامكو ديجيتال، الذراع الرقمية لشركة النفط العملاقة أرامكو. وقد أطلقت الشركتان من خلال هذه الشراكة مركزًا رئيسيًا للذكاء الاصطناعي في المنطقة في ديسمبر/كانون الأول 2023 .

وأفادت جروك لوكالة رويترز بأنها ستتلقى الأموال على مدار هذا العام لتوسيع مركز البيانات الحالي في مدينة الدمام. وتخضع رقائق الشركة، المتخصصة في توفير استجابات سريعة لروبوتات الدردشة والنماذج اللغوية الكبيرة، لضوابط التصدير الأمريكية. ومع ذلك، أكدت “جروك” أنها حصلت على التراخيص اللازمة لشحن هذه الرقائق إلى الدمام.

وجرى الإعلان عن هذا الالتزام الاستثماري خلال فعاليات مؤتمر ليب 2025 للتكنولوجيا الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، دون الكشف عن جدول زمني محدد. وقد نجح المؤتمر في جذب استثمارات متوقعة في مجال الذكاء الاصطناعي بقيمة 14.9 مليار دولار.

ومن بين التقنيات التي سيدعمها مركز البيانات في الدمام تقنية الذكاء الاصطناعي علام ، وهو نموذج لغوي للذكاء الاصطناعي طورته الحكومة السعودية ويعمل باللغتين العربية والإنجليزية.

يذكر أن تقييم شركة جروك بلغ 2.8 مليار دولار في أغسطس/آب 2023، وذلك بعد جمعها 640 مليون دولار في جولة تمويلية قادتها كل من سيسكو إنفستمنتس، وسامسونغ كاتاليست فند، وبلاك روك برايفت إكويتي بارتنرز.