تكنولوجيا: تسريب تفاصيل التخزين مع ألوان الإصدار العالمي من هاتف Xiaomi 15

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي لإطلاق هاتف Xiaomi 15 Ultra في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر، مع توقعات بأن يتم الكشف عنه عالميًا خلال معرض MWC في برشلونة مع بداية شهر مارس. وإذا سارت الأمور كما حدث العام الماضي، فمن المحتمل أن يظهر الإصدار العالمي من Xiaomi 15 هناك أيضًا.

واليوم، كشف تسريب جديد تفاصيل خيارات الذاكرة والتخزين والألوان الخاصة بالإصدار العالمي من Xiaomi 15. وفقًا للتسريبات، سيتوفر الهاتف بتكوينات 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية (RAM) مع 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت من التخزين الداخلي. قد يبدو هذا أقل مما يتوقعه البعض من شركة اندرويد غير سامسونج ، لكنه يظل خيارًا قويًا.

أما من حيث الألوان، فمن المتوقع أن يصل الهاتف عالميًا بثلاثة خيارات: الأخضر، الأسود، والأبيض.

ومن حيث المواصفات، يُرجح أن يكون الإصدار العالمي مماثلًا تمامًا للإصدار الصيني، باستثناء السعر، حيث من المعتاد أن يكون الإصدار العالمي أغلى بسبب تكاليف الشحن والضرائب المختلفة.

يأتي Xiaomi 15 بشاشة LTPO OLED مقاس 6.36 بوصة بدقة 2670×1200 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع أقصى يصل إلى 3200 نتس

. كما يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite، ويضم نظام كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، تتضمن:

كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع OIS (تثبيت بصري للصورة)

عدسة ثانية بدقة 50 ميجابكسل

عدسة تيليفوتو بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x وOIS

أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 32 ميجابكسل، في حين تتمتع البطارية بسعة 5400 مللي أمبير، مع دعم شحن سلكي بقوة 90 واط وشحن لاسلكي بقوة 50 واط.

مع هذه المواصفات القوية، يبدو أن Xiaomi 15 سيقدم تجربة مميزة، لكن علينا انتظار الإطلاق الرسمي لمعرفة جميع التفاصيل والتسعير النهائي.

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