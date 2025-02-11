تكنولوجيا: #LEAP25:السعودية تمنح الإقامة المميزة لـ 685 باحثًا في قطاع التقنية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، خلال فعاليات مؤتمر ليب التقني في نسخته الرابعة، عن منح الإقامة المميزة لـ 685 من الكفاءات الاستثنائية والباحثين في قطاع التقنية، وذلك ضمن منتج “إقامة كفاءة استثنائية”.

وقد تصدر مختصو تقنيات الجيل الخامس القائمة بنسبة 16%، يليهم مختصو الحوسبة السحابية بنسبة 15%. وفي إطار دعم الابتكار، تم منح الإقامة المميزة لخبراء في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، حيث شكلوا 12% من إجمالي الكفاءات التي حصلت على الإقامة.

كما سجلت تخصصات البيانات الضخمة نسبة 13% من عدد الحاصلين على الإقامة المميزة، وهي من المجالات التي تشهد نموًا متسارعًا على مستوى العالم، خاصة في الاقتصادات المتقدمة التي تعتمد بشكل كبير على تحليل البيانات الكبيرة والمعقدة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

ولم يقتصر استقطاب الكفاءات على هذه المجالات فقط، بل امتد ليشمل أيضًا خبراء في تقنيات إنترنت الأشياء، والتقنية المالية، والحوسبة المتقدمة.

وجاء هؤلاء الخبراء من دول مختلفة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وألمانيا، والبرازيل، والهند، وباكستان، ومصر، وغيرها من الدول.