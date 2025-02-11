تكنولوجيا: #LEAP25: سيلزفور تستثمر 500 مليون دولار في الذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سيلزفورس، المتخصصة في البرمجيات السحابية، يوم الاثنين عن نيتها استثمار 500 مليون دولار في مجال الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية. يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الدول تنافسًا كبيرًا لجذب الاستثمارات في هذه التكنولوجيا الحيوية.

وفي إطار هذه الاستثمارات، تخطط الشركة لإطلاق نظام هايبرفورس، وهو بنية تحتية سحابية تقدمها “سيلزفورس” من خلال شراكة استراتيجية مع أمازون ويب سيرفيسز، وذلك داخل المملكة.

وشهدت الفترة الأخيرة إعلانات عن استثمارات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تراجع الدعوات التي كانت تطالب بفرض قيود على هذه التكنولوجيا الناشئة. وقد جاء هذا التوجه بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا كان قد أصدره سلفه جو بايدن في عام 2023، والذي كان يفرض معايير صارمة على استخدامات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

كما أعلنت “سيلزفورس” عن تعاونها مع شركات عالمية مثل كابجيميناي، وديلويت، وغلوبانت، وآي.بي.إم، وبي.دبليو.سي، وذلك بهدف التوسع في استخدام تطبيق إيجنتفورس المخصص لممثلي خدمة العملاء. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر الشركة الدعم باللغة العربية لمجموعة منتجاتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

جاء هذا الإعلان خلال مشاركة الشركة في مؤتمر ليب 2025، الذي استضافته المملكة العربية السعودية، وحظي بإعلانات عن استثمارات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي بلغت قيمتها 14.9 مليار دولار.

وكانت “سيلزفورس” قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر عن خططها لإنشاء مقر إقليمي في مدينة الرياض، بالإضافة إلى تدريب 30 ألف مواطن سعودي بحلول عام 2030.