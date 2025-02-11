شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قمة الذكاء الاصطناعى فى باريس.. قادة العالم يناقشون مستقبل التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت العاصمة الفرنسية باريس انعقاد قمة “العمل من أجل الذكاء الاصطناعي” (AI Action Summit)، التي انطلقت في 10 فبراير وتستمر حتى 11 فبراير.

وجمعت القمة كبار قادة العالم، والمديرين التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الكبرى، وصنّاع السياسات، لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيراته الإيجابية والسلبية على البشرية.

مشاركة شخصيات بارزة في القمة

تم افتتاح القمة من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينما يتولى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي دور الرئيس المشارك. كما شارك في الفعالية الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، سوندار بيتشاي، الذي تحدث بإسهاب عن فوائد الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الرعاية الصحية، وتطوير الحوسبة الكمومية، وتحسين الإنتاجية اليومية عبر أدوات مثل NotebookLM.

أكد بيتشاي أن "الذكاء الاصطناعي سيكون التحول الأهم في حياتنا"، مشددًا على أهمية الاستثمار في تعليم الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والتنظيمات لضمان أن تظل هذه التقنية أخلاقية ومتاحة للجميع.

فى وقت لاحق اليوم، من المتوقع أن يلقي كل من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، كلماتهم في القمة، حيث وصل مودي إلى باريس صباح اليوم واستقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحرارة.

التحديات والاتجاهات العالمية في الذكاء الاصطناعي

تأتي القمة وسط الاهتمام العالمي المتزايد بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد إطلاق شركة DeepSeek الصينية لنموذج الذكاء الاصطناعي الجديد DeepSeek R1، الذي يقال إنه يوفر أداءً مماثلًا لـ ChatGPT ولكن بتكلفة أقل بكثير.

كما سيشهد الحدث مشاركة مودي في منتدى الرؤساء التنفيذيين الهندي الفرنسي إلى جانب الرئيس ماكرون، حيث سيناقش الجانبان التعاون في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بين البلدين.

النسخ السابقة للقمة

قمة AI Action Summit تُعقد للمرة الثالثة، حيث أُقيمت النسخة الأولى في نوفمبر 2023 في المملكة المتحدة ببلتشلي بارك، وركزت على أسس حوكمة الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته. أما النسخة الثانية فقد عُقدت في مايو 2024 في سيول، كوريا الجنوبية، وشهدت نقاشات حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة.

قمة باريس: خطوة نحو مستقبل الذكاء الاصطناعي الآمن والمسؤول

مع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي بوتيرة سريعة، تُعد قمة باريس منصة حيوية تجمع بين صانعي القرار وقادة التكنولوجيا لضمان أن تكون هذه التكنولوجيا قوة إيجابية تعود بالنفع على البشرية، مع وضع الضوابط اللازمة للحد من مخاطرها