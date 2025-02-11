تكنولوجيا: تسريب حافظات Google Pixel 9a الرسمية مع صورة كاملة للهاتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد جوجل للكشف عن Pixel 9a في 19 مارس، وهو اليوم الذي ستبدأ فيه الطلبات المسبقة أيضًا. وفقًا للتسريبات السابقة، من المتوقع أن يصبح الهاتف متاحًا في الأسواق بحلول 26 مارس.

اليوم، ظهرت صور مسربة لأغطية Pixel 9a الرسمية، والتي ستتوفر بألوان تتطابق مع ألوان الهاتف نفسه، وتشمل: الأسود والأبيض والأرجواني والوردي.

إضافة إلى ذلك، قام المُسرّب الشهير إيفان بلاس بمشاركة صورة تُظهر واجهة Pixel 9a، لكنه حذفها لاحقًا، ربما بسبب تهديدات قانونية من جوجل.

تُظهر الصورة أن الإطار السفلي أصبح أنحف قليلًا مقارنة بـ Pixel 8a، لكن الحواف لا تزال سميكة نسبيًا وفقًا لمعايير الهواتف الحديثة.

ومن حيث المواصفات، تشير الشائعات إلى أن Pixel 9a سيعمل بمعالج Tensor G4، وسيحصل على بطارية بسعة 5100 مللي أمبير، وهي الأكبر على الإطلاق في سلسلة Pixel A.

كما سيأتي الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.28 بوصة مع سطوع أقصى يصل إلى 2700 نتس، وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت، إلى جانب كاميرا رئيسية 48 ميجابكسل وكاميرا أمامية 13 ميجابكسل.

مع هذه التسريبات، يبدو أن Pixel 9a سيقدم تحسينات ملحوظة، لكن لا يزال علينا انتظار الإعلان الرسمي لمعرفة جميع التفاصيل.

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