تكنولوجيا: إطلاق OnePlus Watch 3 في 18 فبراير مع بطارية مذهلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت OnePlus رسميًا عن إطلاق OnePlus Watch 3 في 18 فبراير، بعد فترة من الغموض حول موعد طرحها. في البداية، كان من المتوقع أن يتم الكشف عنها عالميًا مع OnePlus 13 وOnePlus 13R في يناير، لكن ذلك لم يحدث.

ومع ذلك، أصبح الإطلاق وشيكًا، ولم تتردد الشركة في استعراض تصميم الساعة وألوانها بالكامل.

من النظرة الأولى، تبدو OnePlus Watch 3 مشابهة إلى حد كبير للجيل السابق OnePlus Watch 2، لكن الفارق الأكبر يكمن في عمر البطارية المذهل.

تعد OnePlus بأن الساعة ستوفر ما يصل إلى خمسة أيام من الاستخدام في وضع “Smart Mode”، الذي يعتمد على نظام التشغيل Wear OS. قد يبدو هذا الرقم غير واقعي، لكنه يتماشى مع المعلومات التي كشفتها هيئة FCC سابقًا، والتي أكدت أن البطارية أكبر بنسبة 29% مقارنة بالطراز السابق.

أما من حيث التصميم، تأتي الساعة بإطار من التيتانيوم وواجهة من كريستال الياقوت، لكن OnePlus لم تذكر تفاصيل الإطار الخارجي، مما يشير إلى أنه قد يكون مصنوعًا من الفولاذ المقاوم للصدأ، كما كان الحال في الجيل السابق.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم OnePlus عروضًا ترويجية عند الإطلاق. عند تسجيل بياناتك على الموقع الرسمي، يمكنك الحصول على خصم 30 دولارًا أو 30 يورو على السعر الرسمي.

أما في بعض دول الاتحاد الأوروبي، فقد يصل الخصم إلى 80 يورو. وفي الولايات المتحدة، رغم أن الخصم أقل، يمكنك الدخول في سحب للفوز بجهاز OnePlus Pad 2 أو OnePlus Buds Pro 3 مجانًا.

مع هذه الترقيات والعروض المغرية، يبدو أن OnePlus Watch 3 ستكون منافسًا قويًا في سوق الساعات الذكية هذا العام.

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