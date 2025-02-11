تكنولوجيا: تسريب صور هاتف Motorola Razr+ 2025 (Razr 60 Ultra) قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل أيام قليلة، ظهر هاتف Motorola Razr Ultra 2025 في قاعدة بيانات Geekbench، مما أثار توقعات بأن الشركة قد توحد أسماء أجهزتها عالميًا. لكن هذه الآمال سرعان ما تبددت بعد تسريب جديد اليوم، أكد أن الهاتف سيحمل اسم Razr+ 2025 في أمريكا الشمالية، بينما سيُعرف عالميًا باسم Razr 60 Ultra.

وبعيدًا عن التسمية، يكشف التسريب عن أول الصور للهاتف القابل للطي القادم. وفقًا لمعلومات Geekbench، ستستخدم موتورولا أخيرًا معالجًا رائدًا من كوالكوم، وليس إصدار “S” كما حدث العام الماضي.

ومن حيث التصميم، يبدو الهاتف مطابقًا تقريبًا لـ Razr+ 2024 / Razr 50 Ultra، إذ لا توجد مساحة فعلية لتوسيع الشاشة. وكما هو الحال في الجيل السابق، سيدعم طراز 2025 تشغيل تطبيقات أندرويد الكاملة على الشاشة الخارجية، على عكس بعض المنافسين.

ستحافظ الشاشة القابلة للطي الداخلية على حجم 6.9 بوصة، بينما سيتم تشغيل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite إلى جانب 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت من التخزين الداخلي. أما البطارية، فستأتي بسعة 4000 مللي أمبير، تمامًا مثل الإصدار السابق.

رغم التحسين في المعالج، لا يبدو أن هناك تغييرات كبيرة أخرى حتى الآن. ومع ذلك، لا تزال هناك تفاصيل لم يتم الكشف عنها، وربما تفاجئنا موتورولا بإضافات جديدة عند الإطلاق الرسمي.

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