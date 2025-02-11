تكنولوجيا: ظهور Poco M7 5G على Google Play Console مع أول صورة ومواصفات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إطلاق POCO M7 Pro 5G في ديسمبر، والآن يبدو أن الوقت قد حان لانضمام POCO M7 5G إليه. فقد ظهر الطراز العادي على وحدة التحكم في Google Play، مما كشف عن صورة جانبية كاملة للهاتف إلى جانب بعض مواصفاته.

يعمل POCO M7 5G بمعالج Snapdragon 4 Gen 2، بينما يأتي الإصدار المدرج بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، ومن المحتمل أن تتوفر خيارات أخرى عند الإطلاق.

تتميز شاشة الهاتف بدقة 720 × 1640 بكسل، لكنه للأسف سيعمل بنظام Android 14 عند طرحه، رغم أن Android 15 متاح منذ عدة أشهر.

من حيث التصميم، يمتلك M7 5G حوافًا رفيعة في الجزء العلوي وعلى الجانبين، مع ذقن أكبر في الأسفل. كما تأتي الكاميرا الأمامية داخل فتحة ثقب في المنتصف.

هذه هي جميع التفاصيل المتاحة حتى الآن، ولكن مع ظهوره على Google Play Console، من المتوقع أن يتم الإعلان عن الجهاز رسميًا قريبًا.

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