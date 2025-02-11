شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة فى Android 16.. هاتفك سيخبرك عند تغيير المنطقة الزمنية والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت Google بالفعل الإصدار التجريبي الأول من Android 16 والذي قمت بتثبيته بأمان على Pixel 6 Pro الخاص بك، الهاتف الذي كان من المفترض أن يفقد دعم Android منذ أربعة أشهر، لا يزال أمامه عام آخر حيث ستتلقى سلسلة Pixel 6 نظام Android 17 في عام 2026.

وعند الحديث عن Android 16، تم اكتشاف سلاسل من التعليمات البرمجية في Android 16 Beta 1 لميزة تبدو مصممة لتنبيهك إذا قام جهازك بتغيير المناطق الزمنية.

عندما تظهر الميزة (لم تظهر بعد في الإصدار التجريبي الأول من Android 16)، ستتمكن من الاشتراك من خلال الانتقال إلى الإعدادات > النظام > التاريخ والوقت، ويقول وصف هذه الميزة المدرج في القائمة ضمن تغيير المنطقة الزمنية، "استقبل إشعارًا عند تحديث منطقتك الزمنية تلقائيًا".

وتُظهر سلاسل التعليمات البرمجية التي تم اكتشافها في Android 16 beta 1 أن الإشعار سيقول شيئًا مثل "تم تغيير منطقتك الزمنية" و"أنت الآن في"، ونتيجة لذلك لن ينبهك الإشعار بأنك انتقلت إلى منطقة في منطقة زمنية مختلفة فحسب، بل سيُخبرك أيضًا باسم المنطقة الزمنية الجديدة ، هل أنت الآن في المنطقة الزمنية الشرقية أم بقيت في المنطقة الزمنية المركزية؟ ستتيح لك هذه الميزة معرفة ذلك.

كما أن معرفة أن هاتفك يعرض الوقت الذي ينتمي إلى منطقة زمنية مختلفة، ومعرفة المنطقة الزمنية الجديدة بالضبط، يمكن أن يساعد المستخدمين في الالتزام بالمواعيد مع الآخرين.

وهنا نتساءل هل سنرى أداة إشعار تغيير المنطقة الزمنية الجديدة هذه تظهر في Android 16؟ من المتوقع إصدار الإصدار المستقر من إصدار Android التالي خلال الربع الثاني، مما يعني أنه لن يمر وقت طويل قبل أن نعرف ما إذا كانت Google تخطط لتضمين هذه الميزة مع Android 16 أو ما إذا كان من المتوقع ألا تكون هذه الميزة جاهزة حتى يتم إطلاق Android 17 في عام 2026.