شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيسمح تطبيق Gemini مع Imagen 3 لمستخدمي Google Workspace بإنشاء صور للأشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل مؤخرا أن مستخدمي Google Workspace سيكونون الآن قادرين على إنشاء صور للأشخاص باستخدام Gemini، وتعد القدرة الجديدة جزءًا من تحديث Workspace الأخير لشركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها ماونتن فيو والذي يضيف أيضًا ميزتين أخريين للذكاء الاصطناعي.

ومن المثير للاهتمام أن عملاق التكنولوجيا تراجع عن قدرة Gemini على إنشاء صور بها أشخاص في فبراير 2024، بعد اكتشاف نموذج الذكاء الاصطناعي وهو يولد صورًا غير دقيقة ومتحيزة، مما قد يزيد من خطر التزييف العميق.

Google Workspace يحصل على ميزات جديدة

في منشور مدونة، قدم عملاق التكنولوجيا ميزات جديدة لمستخدمي Google Workspace، و كانت الشركة قد تخلت في وقت سابق عن الوظيفة الإضافية Gemini ودمجت ميزات الذكاء الاصطناعي داخل اشتراك Workspace، والآن، تطرح المجموعة الأولى من ميزات Gemini لجميع المشتركين المدفوعين.

أبرزها قدرة Gemini على إنشاء صور بها أشخاص، وتعمل الميزة بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي Imagen 3، وبعد التراجع عن الميزة، أعادت Google تقديم القدرة في الوصول المبكر في أغسطس 2024، وفي ذلك الوقت، قالت الشركة إنها أضافت ضمانات مدمجة للتخفيف من خطر التزييف العميق، بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا استخدام SynthID لوضع علامة مائية على الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وقالت Google إن مستخدمي Workspace سيكونون الآن قادرين على إنشاء صور للأشخاص في تطبيقات Gemini للجوال وكذلك عبر Gemini Advanced. ستعمل الميزة أيضًا في اللوحة الجانبية لـ Google Docs وSheets وDrive وSlides وGmail، ويتم طرح هذه القدرة حاليًا ومن المتوقع أن تصل إلى جميع المستخدمين المؤهلين عالميًا بحلول الأول من مارس. لا يزال أولئك الذين يستخدمون المستويات المجانية غير قادرين على إنشاء صور بها أشخاص.

ميزة جديدة أخرى يتم تقديمها مع التحديث هي القدرة على إدراج ردود Gemini مباشرة في مسودات البريد الإلكتروني في تطبيق Gmail، ويمكن للمستخدمين الآن فتح Gemini في تطبيق Gmail وطرح سؤال على chatbot حول البريد الإلكتروني أو البريد الوارد.

وبمجرد إنشاء الاستجابة، يمكنهم النقر فوق سهم الإدراج على Android أو زر الإدراج على iOS لإدراج الاستجابة بسرعة، والجدير بالذكر أن هذه الميزة تم الإبلاغ عنها لأول مرة في الشهر الماضي.



أخيرًا، تقدم شركة التكنولوجيا العملاقة أيضًا أوامر سريعة في تطبيق Google Chat للمؤسسات، ويستهدف هذا المطورين، الذين سيتمكنون الآن من استدعاء أمر التطبيق مباشرةً دون الحاجة إلى كتابة أمر الشرطة المائلة. يمكن تكوين هذه الأوامر عبر صفحة واجهة برمجة تطبيقات الدردشة (API) ويمكن الوصول إليها بالنقر فوق زر الإضافة بجوار مربع الإنشاء.



