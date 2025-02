شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو أندرويد غاضبون بسبب انخفاض عمر البطارية واختفاء مميزات بعد آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

انتقد مستخدمو نظام أندرويد التحديث الذي يزعم أنه جعل بعض الأجهزة غير قادرة على الاحتفاظ بالشحن لمدة "أكثر من ساعة"، حيث تم إصدار تحديث Pixel 4a في يناير 2025 وكان مرتبطًا بمخاوف البطارية غير المعلنة.

وقالت جوجل، إن التحديث من شأنه "تحسين استقرار أداء البطارية"، لكنها حذرت من أنه قد يجبر المستخدمين على "فترات أقصر بين الشحنات"، ومع ذلك، قالت شركة التكنولوجيا إن المستخدمين الذين تأثرت أجهزتهم سيكونون مؤهلين للحصول على "تسوية من جوجل".

وسوف يأتي هذا "الاسترضاء" في شكل تبديل مجاني للبطارية، أو 50 دولاراً نقداً، أو 100 دولار لاستخدامها في شراء هاتف Pixel آخر في متجر Google.

ومع ذلك، انتقد المستخدمون التغيير ويزعمون أنهم غير مؤهلين للحصول على إصلاح مجاني، ولجأ أحد المستخدمين إلى موقع Reddit للتعبير عن إحباطه، وقال : "لن يظل هاتف Pixel 4a الخاص بي مشحونًا لأكثر من ساعة بعد الآن "لم أكن مؤهلاً للحصول على الإصلاح المجاني، لا معنى له على الإطلاق."

ومع ذلك، تنقسم الآراء حول التغييرات المزعومة في عمر بطارية Pixel، حيث قال أحد مستخدمي Reddit أن البطارية لم تتأثر بالتحديث، وكتبوا: "تم التحديث هذا الصباح ولم ألاحظ أي فرق (حتى الآن) ، ثم تعثرت هنا وفوجئت بمشاكل الجميع."

وكشف هيكتور مارتن، أحد المطورين في Asahi Linux، أن التحديث قام بخفض الحد الأقصى لجهد الشحن لبطارية Android، وأدى هذا إلى نقل الحد الأقصى للجهد من 4.45 فولت إلى 3.95 فولت.

كما قام التحديث أيضًا بإزالة ميزة الشحن التكيفي، والتي تعمل على إبطاء عملية الشحن لإطالة صحة البطارية، وتم أيضًا إزالة وقت الشحن المقدر، إلى جانب القدرة على رؤية نسبة البطارية في شريط الحالة.

وتم الاتصال بشركة Google للحصول على تعليق بشأن الشكاوى الواسعة النطاق المتعلقة بالتحديث، ويأتى هذا التحديث بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا التي تبلغ قيمتها تريليون دولار عن أداة ذكاء اصطناعي جديدة تسمى Ask for Me .

وستقوم أداة جديدة بمسح الإنترنت للعثور على أسعار وتوافر بعض الشركات، ويمكنها حتى حجز المواعيد لك.

ومع ذلك، فإن الميزة لا تزال في مرحلة الاختبار، مما قد يعني أنه سيتعين على المشجعين الانتظار بعض الوقت قبل أن يتمكنوا من استخدامها.