شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المركبة الفضائية "فاير فلاى" المتجهة إلى القمر تلتقط صورة "بطاقة بريدية" للأرض والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت مركبة Blue Ghost الفضائية التابعة لشركة Firefly Aerospace من التقاط صورة رائعة للأرض أثناء توجهها نحو القمر، ونشر موقع Firefly الصورة على موقع X، مشيرًا إلى أنها تظهر أستراليا والمنطقة المحيطة بها.

وتم التقاط الصورة بواسطة كاميرا على متن المركبة بعد وقت قصير من مغادرة Blue Ghost مدار الأرض في طريقها إلى أقرب جار لنا.



صورة الأرض

وقال الفريق الذي يتخذ من تكساس مقرا له في منشور آخر : "انضمت المركبة الفضائية بلو جوست إلى الطريق السريع إلى القمر ، بعد عملية حرق ناجحة لحقن القمر، غادرت المركبة مدار الأرض وبدأت رحلتها التي تستغرق أربعة أيام إلى مدار القمر ، وسنقضي بعد ذلك حوالي 16 يومًا في مدار القمر قبل أن نبدأ هبوط المركبة الفضائية بلو جوست. وهذا يمنحنا متسعًا من الوقت لمعايرة نظام الملاحة لدينا ومواصلة عمليات علوم الحمولة لصالح وكالة ناسا".

وأطلقت شركة "فايرفلاي" مركبة "بلو جوست" على صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا في 15 يناير.

وعندما تصل المركبة "بلو جوست" إلى القمر، فإنها ستبقى في مدار قمري لمدة 16 يوما قبل أن تهبط على السطح في الثاني من مارس ومن المقرر أن تستمر المهمة لمدة إجمالية تبلغ نحو 60 يوما، وستتضمن 14 يوما من العمليات على سطح القمر.

ويبلغ ارتفاع مركبة الهبوط Blue Ghost حوالي مترين وعرضها 3.5 متر، وستقوم بنشر 10 تحقيقات علمية وعروض تكنولوجية تهدف إلى دعم الاستكشاف البشري المستقبلي للقمر كجزء من برنامج Artemis.

وستهبط المركبة بالقرب من منطقة بركانية تسمى Mons Latreille داخل Mare Crisium، وهو حوض يبلغ عرضه 500 كيلومتر على الجانب القريب من القمر.

وتتضمن المهمة عدداً من الأهداف، بما في ذلك دراسة طبقة القمر الصخرية، واختبار تقنيات جديدة للمهام المستقبلية، وإجراء تجارب علمية مختلفة، بما في ذلك مراقبة المجال المغناطيسي للأرض من القمر.

وتقول شركة فايرفلاي إن هدفًا آخر من أهداف المهمة هو إلهام الجيل القادم من العلماء والمهندسين ، وبدأ العديد من أفراد فريق فايرفلاي في الحلم بالفضاء في سن مبكرة، وكانوا يشعرون بالدهشة وهم ينظرون إلى النجوم ويستخدمون إبداعهم في تصميم المركبات من كتل البناء. والآن، يعمل هذا الفريق من الحالمين على تشغيل مركبة الهبوط Blue Ghost في رحلتها إلى القمر.

وأثناء وجودها في مدار حول الأرض في وقت سابق من هذا الشهر، التقطت المركبة الفضائية أيضًا هذه الصورة المذهلة لكوكبنا.

