تكنولوجيا: نيوم وداتاڤولت تطلقان مشروعًا للذكاء الاصطناعي المستدام باستثمارات 5 مليارات دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وقّعت “نيوم” اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة “داتاڤولت” السعودية، المتخصصة في استثمار وتطوير وتشغيل مراكز البيانات على مستوى العالم، وذلك لتصميم وتنفيذ مصنع ضخم للذكاء الاصطناعي يعمل كمركز بيانات متكامل بقدرة إجمالية تصل إلى 1.5 غيغاواط.

ووفقاً لبيان صادر عن “نيوم” اليوم الاثنين، تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية السعودية 2030، من خلال بناء اقتصاد مستدام قائم على البيانات والتقنيات الذكية.

وتم توقيع الاتفاقية خلال فعاليات مؤتمر ومعرض “ليب 2025″، حيث سيتم تنفيذ المشروع في “أوكساچون”، مدينة الصناعات النظيفة والمتقدمة في “نيوم”، على مراحل. وستشهد المرحلة الأولى استثماراً أولياً بقيمة 5 مليارات دولار، على أن يصبح المشروع جاهزاً للتشغيل بحلول عام 2028.

وسيضم المشروع مركز بيانات متطوراً يضم منظومة متكاملة للحوسبة عالية الكفاءة وبنية تحتية موفرة للطاقة، مما يدعم طموحات “أوكساچون” في مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بمراكز البيانات التقليدية.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمدينة “أوكساچون”، فيشال وانشو: “تسير السعودية بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة، متصدرة الجهود العالمية للتحول في مجال الطاقة. وتماشياً مع هذه الرؤية، نعمل في أوكساچون على تسريع تطوير منظومة بيئية مستدامة، قادرة على تزويد الشركات والمصانع بالطاقة الخضراء وأحدث الحلول التقنية المتطورة”.

وأضاف: “تعكس شراكتنا الاستراتيجية مع ‘داتاڤولت’ أهمية البنية التحتية التي توفرها أوكساچون للمصنعين المستأجرين فيها، وجهودنا لإنشاء أول مركز بيانات في السعودية ينفذ عمليات المعالجة الذكية الموفرة للطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية ويعزز ريادة السعودية إقليمياً وعالمياً في قطاع الذكاء الاصطناعي”.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة “داتاڤولت”، راجيت ناندا: “تجسد شراكتنا مع نيوم وأوكساچون خطوة متقدمة نحو ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد للابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة ووفرة موارد الطاقة الخضراء يدعمان مساعينا لتطوير مراكز بيانات حديثة ومستدامة في المنطقة”. وأضاف: “أنا على ثقة بأن هذا المشروع سيمثل إنجازاً مهماً لتعزيز ريادة وقوة المملكة في مجال التقنيات الرقمية”.

وتمتد الاتفاقية بين الطرفين لتشمل تأجير “أوكساچون” للأرض لشركة “داتاڤولت”، وتقديم الدعم اللازم لبناء البنية التحتية وتطوير المشروع الذي يهدف إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية. ويسعى الطرفان إلى تشغيل المشروع بالكامل باستخدام الطاقة المتجددة، بدءاً من مرحلة التصميم وحتى التشغيل الفعّال. كما سيتم توظيف أحدث تقنيات التبريد المبتكرة، مما يؤسس معايير جديدة لمراكز البيانات العالمية، ويسهم في معالجة التحديات البيئية والمناخية الناتجة عن البصمة الكربونية لهذه المراكز.

وفي سياق متصل، تشير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن مراكز البيانات العالمية تستهلك حالياً ما بين 1 إلى 1.3% من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الاستهلاك بشكل كبير خلال العقد المقبل مع النمو المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. لذلك، تبرز الحاجة إلى تبني حلول نظيفة ومستدامة لمواجهة التحديات المتعلقة باستهلاك الطاقة وتقليل البصمة الكربونية لمراكز البيانات.

وتجدر الإشارة إلى أن “أوكساچون” تُعد موقعاً مثالياً لتطوير مصنع ذكاء اصطناعي أخضر على نطاق واسع، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، وإمكانات الاتصال عالي السرعة عبر كابلات الألياف الضوئية البحرية، بالإضافة إلى توفر الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة، والهيدروجين الأخضر، والمنظومة الصناعية المتطورة.