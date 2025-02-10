شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل نشهد هاتف أيفون ثلاثى الطى؟ تقرير جديد يكشف خطط أبل والان مع تفاصيل الخبر

قال مارك جورمان من بلومبرج، إن شركة أبل ستدخل سوق الهواتف القابلة للطي في عام 2026، وقد يتميز أول هاتف قابل للطي للشركة بمودم موفر للطاقة، وفي وقت ما في المستقبل، قد نرى الشركة تتبنى كاميرات تحت الشاشة بدون أي فتحات.

وأضاف جورمان أنه من السابق لأوانه التعليق على أن أبل لديها هاتف ثلاثي الطي في طور التطوير، نظرًا لأن أبل لم تصدر هاتفًا قابلًا للطي بعد.

ومع ذلك، نظرًا لأن شركة Apple كانت تاريخيًا مترددة في الرهان على أفكار جريئة وناشئة، فمن غير المرجح أن تفكر في هاتف ثلاثي الطيات في الوقت الحالي، و تم إطلاق أول هاتف قابل للطي في عام 2018، وتتخلف Apple سنوات في هذه الفئة.

وبالتالي، فمن غير المرجح أن نرى هاتف آيفون ثلاثي الطيات في أي وقت قريب، وفي أقرب تقدير قد نراه بحلول نهاية العقد.

في هذه الأثناء، أصبح هاتف آيفون القابل للطي يبدو وكأنه حقيقة واقعة أخيرًا، مع ظهور شائعة مؤخرًا تقول إنه سيحتوي على شاشات كبيرة، وتصميم رفيع، ونظام كاميرا مزدوجة، وبطارية عالية السعة.

ومن المتوقع أن يكون أول جهاز قابل للطي من شركة آبل على شكل كتاب قابل للطي مثل هواتف شركات أخرى، وبينما ستحصل آبل على شاشتها من سامسونج، فإنها ستصمم المفصلة بنفسها.

ومن المتوقع الكشف عن الهاتف إلى جانب iPhone 18 وقد حددت آبل هدف مبيعات طموح للغاية للجهاز ، وبعد عام من إطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي، من المتوقع أن تطلق الشركة جهاز iPad MacBook هجين قابل للطي.